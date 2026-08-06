ТАТЛИН ВЛАДИМИР ЕВГРАФОВИЧ

Художник, архитектор, яркий представитель русского авангарда, основатель конструктивизма, один из первых советских дизайнеров.

Родился в семье потомственных дворян, был старшим из трех детей. Его отец - Евграф Никифорович Татлин - был железнодорожным инженером-технологом. Именно от него художник перенял любовь и интерес к технике. Мать Надежда Николаевна Барт была поэтессой, рано умерла. В 1896 году семья переехала в Харьков, где Владимир Татлин поступил в Харьковское реальное училище. Проучившись там 3 года, 13-летний Татлин сбежал из дома и уехал в Одессу, где устроился юнгой на пароход. В 1902 году он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, откуда вскоре был отчислен. В 1904 году он несколько месяцев проучился в Одесском училище торгового мореплавания, но вскоре решил остановить свой выбор на профессии художника. В 1905 году Татлин поступил в Пензенское художественное училище (окончил в 1910 году). Во время летних каникул он учился живописи в авангардных студиях Москвы и Петербурга: у М.Ларионова, И.Машкова, А.Моргунова. До Первой мировой войны В. Татлин не оставлял своего увлечения морем и нанимался матросом на пароходы, посетил много стран. В этом образе он запечатлел себя в картине "Матрос (Автопортрет)" (1911).

Еще Татлин зарабатывал на жизнь различными ремеслами: был помощником декоратора в театре, писал иконы в артели, играл на бандуре и сам делал для себя инструменты. Все эти навыки пригодились ему в дальнейшей творческой работе в качестве живописца, театрального художника и создателя "контррельефов". В качестве бандуриста на русской кустарной выставке Татлин в 1914 году поехал в Берлин, откуда приехал в Париж, чтобы посетить мастерскую П.Пикассо.

В Москве Татлин познакомился и сблизился с художником М.Ларионовым и окружавшими его авангардистами, став одним из лидеров движения за обновление искусства. С 1909 году он начал выставлять свои работы: впервые - на выставке журнала "Золотое руно", затем на выставках авангардных объединений "Союз молодежи", "Бубновый валет", "Ослиный хвост". Однако, уже в 1912 году произошел разрыв творческих контактов с Ларионовым, которого Татлин подозревал в воровстве своих идей. Он вообще был очень мнительным и подозрительным человеком, что осложняло его общение с другими художниками и в дальнейшем привело к его конфликту с Малевичем.

В начале творческого пути Татлин прошел через увлечение импрессионизмом (работы "Гвоздика", "Цветы пижмы", "Огород"), однако уже с 1910-х годов он создавал картины и рисунки в примитивистской и футуристической манере ("Продавец рыб" (1911),"Натурщица" (1913), "Портрет артиста" (1914).

В 1911 году Татлин впервые обратился к сценографии, создав эскизы костюмов и декорации к народной драме «Царь Максемьян» в Московском литературно-художественном кружке. Увлекшись работой с театральными постановками, Татлин по собственной инициативе и без какого-либо заказа оформил эскизы костюмов и декораций к операм "Летучий Голландец" (1913) и "Жизнь за царя" (1915). А в 1923 году Татлин оформил, срежиссировал и исполнил главную роль в спектакле по драме В.Хлебникова "Зангези". В советское время он особенно много работал в театре и, оформив спектакли для тридцати различных пьес, в 1931 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В 1913 году Татлин перестал писать живописные работы, сконцентрировавшись на создании трехмерных конструкций из различных подручных материалов (куски дерева, стекла, картона, обоев, железа и т.п.), подвешенных в пространстве на проволоке или прибитые к стене. Эти беспредметные произведения сам Татлин называл "материальными подборами", а затем "контррельефами". К таким формам искусства он пришел после нескольких лет работы над проблемой материала в искусстве, утверждая, что зрительное восприятие не способно дать полного представления о художественной реальности, что глаз необходимо поставить "под контроль осязания". Впервые он представил публике эти работы в мае 1914 года в своей мастерской, а позднее с циклом контррельефов принял участие в футуристических выставках "Трамвай В", "Магазин" и "0,10".

Занимаясь в своих экспериментах проблемой конструкции, фактуры и материала, Татлин стал основоположником конструктивизма в пластическом искусстве, дизайне и архитектуре. Реальность и конкретика конструктивизма была полярна идеальному, универсальному и отвлеченно-знаковому супрематизму Малевича, второго сопоставимого с ним по масштабу лидера авангарда. Их противостояние было не только идейным, но и вполне реальным: художники и их ученики враждовали между собой. Характерный пример: на дверях мастерской Татлина была надпись: "Малевичатам вход воспрещён". Показательно также, что два наиболее ярких символа русского авангарда - это "Черный квадрат" Малевича и "Башня Татлина" или модель памятника III Интернационалу (1919-1920).

Это произведение стало ключевым в конструктивистских разработках Татлина. Занимаясь монументальной пропагандой, он задумал проект башни, служащей неким мостом между небом и землей. Напоминая Вавилонскую, она символизировала воссоединение человечества и должна была вместить верховные органы всемирного социалистического государства будущего. Проект был задуман как комплекс вращающихся с разной скоростью фигур: куба (один оборот в год), пирамиды (один оборот в месяц), цилиндра (один оборот в день) и полусферы (один оборот в час), расположенных на общей наклонной оси и объединенных спиралевидной металлической решеткой. Татлин впервые в истории архитектуры предлагал использовать висячие конструкции в гражданском строительстве. Грандиозный проект был утопичен по своей сути и не сопровождался инженерными расчетами. Таким же был и его "Летатлин" (1929-1932) - экспериментальная разработка орнитоптера - бионического летательного аппарата, призванного объединить природное и машинное. Напоминавший проекты Леонардо да Винчи, "Летатлин" никогда не проходил испытаний в небе и имел скорее символическое значение.

После Октябрьской революции Татлин активно включился в общественную деятельность: в 1918 году возглавлял Московский отдел ИЗО Наркомпроса, в 1923-1924 годах - Отдел материальной культуры Института художественной культуры в Москве, в 1925-1927 годах преподавал в Киевском художественном институте, в 1927-1930 годах - на производственных факультетах ВХУТЕИНа (Высший художественно-технический институт). В конце жизни он все больше занимался прикладным искусством: работой в театре, дизайном одежды, мебели, посуды. В 1940-х годах он вернулся к живописи, рисовал пейзажи и натюрморты.

Скончался Владимир Татлин 31 мая 1953 года в Москве.