ТАТИЩЕВ Василий Никитич

Государственный и военный деятель, ученый.

Участвовал в Северной войне. Занимал важнейшие посты в системе государственной власти, многое сделал для развития промышленности на Урале. Занимал пост Астраханского губернатора (1741-45).

С его именем связывается становление исторической науки в России. Оказал огромное влияние на развитие источниковедения, исторической географии (подчеркивал, что прошлое нельзя изучать без знания географии). Выступал последовательным рационалистом. В истории видел источник опыта для современников. Развитие человечества рассматривал с точки зрения идей эпохи Просвещения как развитие знаний. Выделял три эпохи в мировой истории: изобретение письменности, появление христианства, изобретение книгопечатания. Автор первого фундаментального труда по русской истории «История Российская с самых древнейших времен» , вышедшего посмертно (В 5 кн. М., 1768-1848). Составитель энциклопедического словаря «Лексикон Российский» (1793).

Считал, что для России необходима неограниченная монархия, поэтому подчеркивал значение самодержавия в русской истории. До сих пор в исторической науке продолжается спор о достоверности т.н. «татищевских известиях» - уникальных сведениях, приведенных им в своих трудах и почерпнутых из ныне утерянных летописей (в частности Иоакимовской).

Сочинения:

Избранные произведения. Л., 1979;

Записки. Письма 1717-1750 гг. М., 1990. (Науч. наследство. Т. 14);

Собрание сочинений в 8 т. М., 1994-1996.