ТАТИЩЕВ СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВИЧ

ТАТИЩЕВ СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВИЧ - дипломат, историк, публицист.

Окончил Александровский лицей и Сорбонну . С 1864 года на дипломатической службе. Из-за скандала с оккупацией Автро-Венгрией Боснии и Герцеговины, ставшей возможной благодаря секретной конвенции от 3 января 1877 года , вынужден был уйти в отставку. После этого занялся научно-исследовательской и публицистической деятельностью. С 1898 года состоял агентом министерства финансов в Лондоне.

Исторические труды посвящены истории России XIX в. и истории внешней политики. Работы Татищева отличаются описательностью, фактической насыщенностью, использованием ранее неизвестных документов. Считал, что Западная Европа является естественным антагонистом России. Убежденный монархист.

Сочинения:

Обзор социально-революционного движения в России. СПб., 1880;

Внешняя политика императора Николая I. СПб., 1887;

Император Николай I и иностранные дворы. Исторические очерки. СПб., 1889;

Род Татищевых. 1400-1900. СПб., 1900;

Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1903.