ТАТИЩЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Генерал-майор (1864), командир гусарского Александрийского (с 1861), лейб-гвардии Гродненского гусарского (1863—1865) и лейб-гвардии Гусарского полков (1865—1867). Художник-любитель.

Семья.

Из юрьевской линии рода Татищевых, получившей своё название по имени старшего сына воеводы Степана Лазаревича Татищева. Сын пензенского помещика Александра Александровича Татищева и Анны Дмитриевны, урождённой Полевой. Братья и сёстры: Александр, Леонид, Елена, Юрий, Дарья. Женат Дмитрий Татищев не был, но от француженки Роз-Анатали Аленкан имел незаконнорожденного сына Жоржа-Эммануэля Татищева.

Военная служба.

Образование получил в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 2 августа 1843 года произведён из унтер-офицеров школы в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Поручик (6 декабря 1845), штабс-ротмистр (6 декабря 1846). С 25 мая по 26 октября 1849 года по случаю военной операции в Венгрии участвовал в походе к западным рубежам империи. Ротмистр (23 апреля 1850). 7 ноября 1851 года утверждён командиром 2 эскадрона. С 16 апреля по 1 сентября 1854 года находился в составе Петергофского отряда, обеспечивавшего оборону берегов Балтийского моря. Полковник (15 апреля 1856). 26 июля 1858 года назначен командующим, а с 11 января 1859 года утверждён командиром эскадрона Его Величества. 10 ноября 1861 года назначен командиром Александрийского Гусарского Его Императорскаго Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего полка. С 5 января 1863 по 1 мая 1864 находился в составе войск, направленных для усмирения восстания в Царстве Польском. С 3 июня 1863 года — командующий лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. 19 апреля 1864 года — генерал-майор с утверждением командиром полка. 6 января 1865 года — командир лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. С 15 октября 1867 — младший, а с 30 октября — старший помощник начальника 2 Кавалерийской дивизии. 15 ноября 1867 года по домашним обстоятельствам уволен от службы с мундиром.

Жизнь во Франции

Выйдя в отставку, Татищев поселился в Париже, где занялся живописью. Здесь он сблизился со многими русскими художниками. Центром сборища всей художественной публики был дом Татищева, который с молодости увлекался рисованием. Скончался 24 февраля 1878 в Париже и был похоронен в Новоиерусалимском монастыре в Москве.