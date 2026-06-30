ТАТИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Чиновник Министерства земледелия, камер-юнкер, мемуарист.

Происхождение и образование.

Родился в селе Беляницы Тверской губернии. Сын камергера Алексея Никитича Татищева (1846—1896) и княжны Екатерины Борисовны Мещерской (1848—1930). Получил хорошее домашнее образование, у них был гувернёр-швейцарец и гувернантка-француженка. Воспитывался в Училище св. Анны, по окончании которого поступил в Александровский лицей. Осенью 1905 г. еще лицеистом он находился при адмирале Ф. В. Дубасове, посланном с целью прекращения крестьянских беспорядков в Черниговскую и Курскую губернии. В 1906 году окончил курс с большой золотой медалью, причем удостоен был также медали за сочинение на тему «Переселение крестьян», что предопределило его судьбу.

Переселенческая политика.

По окончании лицея поступил на службу в Главное управление землеустройства и земледелия, занимавшееся реализацией Столыпинской аграрной реформы. Был определен в Переселенческое управление помощником делопроизводителя в V делопроизводстве (ведение переселенческого дела в Амурском и Приморском районах и на Кавказе). Летом 1906 года был командирован сопровождать начальника управления Г. В. Глинку в Сибирь и Степные области. В 1908 году был командирован в Амурскую область в составе экспедиции по обследованию незаселенных территорий. В 1909 году был произведен в коллежские асессоры «за отличие» и назначен чиновником особых поручений VI класса при Переселенческом управлении. 6 декабря 1910 года пожалован придворным званием камер-юнкера. В 1911 году был переведен во Владивосток и назначен заведующим Приморским переселенческим районом. 26 ноября 1912 года назначен начальником Туркестанского управления земледелия и государственных имуществ, где встретил начало I Мировой войны, потребовавшей от него решения проблем хлынувших сюда беженцев из Западных губерний, поднятия производства хлопка и продовольствия, крайне необходимых для армии. В 1914 году был произведен в коллежские советники «за отличие». В декабре того же года был приглашен в Петроград на должность помощника начальника Переселенческого управления, в каковой состоял до конца 1917 года. Татищев занимался в Комитете по делам местного кредита, присутствовал в качестве представителя Министерства Земледелия на заседаниях Государственной Думы. Он оставался на этом посту и после Февральской революции. Осень 1917 г. Татищев провел в Тифлисе и по возвращении в ноябре в Петроград был командирован в Рыбинск.

После Октябрьской революции.

После Октябрьской революции был на Кавказе, Курской губернии, затем на Украине. В мае 1918 г. поехал в Киев, где начал службу в гетманском правительстве. Вскоре был назначен секретарем Совета министров Украинской державы и пробыл в этой должности до декабря 1918 года. После захвата Киева большевиками выехал в Харьков, где некоторое время служил в областном Союзе кооператоров (бывшем Обществе сельского хозяйства). В конце 1919 г. отступил с частями Добровольческой армии в Ростов, затем — в Новороссийск, а оттуда — Крым. Летом 1920 года был назначен посредником по земельным делам Мелитопольского уезда (в это время началась реализация земельной реформы, разработанной начальником Управления земледелия в правительстве Юга России Г. В. Глинкой). В ноябре 1920 г. эвакуировался в Константинополь. В 1921—1923 годах работал в Константинополе при Красном Кресте, руководили которым Г. В. Глинка и Б. Е. Иваницкий.

В эмиграции.

В начале 1923 года прибыл в Берлин, где в это время жил его брат Никита. Затем переехал в Париж, где долгое время служил главным бухгалтером в шведской фирме Alfa Laval. Был прихожанином Введенской церкви в Париже, в 1935—1943 годах — помощником церковного старосты. Оставил воспоминания «Земли и люди: В гуще переселенческого движения» (Москва, 2001), посвященные службе в Переселенческом управлении и событиям Гражданской войны.

Умер в 1947 году в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.