ТАТИЩЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Российский генерал эпохи наполеоновских войн, генерал пехоты, военный министр.

Происхождение и образование.

Александр Иванович Татищев происходит из древнего дворянского рода Татищевых. Родился семье Рыльского уездного предводителя дворянства капитана Ивана Алексеевича Татищева. Получил домашнее образование.

При Екатерине II.

В январе 1774 года поступил вахмистром в Новотроицкий кирасирский полк. Сентябрь 1776 года — корнет, сентябрь 1779 года — поручик, март 1784 — ротмистр, июнь 1787 года — секунд-майор. Вместе с полком принял участие в Русско-турецкой войне 1787—1792 годов, участвовал в осаде крепости Очаков в 1788 году. В сентябре 1790 года произведён в премьер-майоры. Участвовал в войне с Польшей в 1792 году. Пожалован чином подполковника за отличие в сражении под Гриновым в июне 1792 года. В октябре 1793 года перевёлся в Полтавский легкоконный полк, откуда в январе 1794 года Высочайшим указом командирован в Придворную конюшенную контору с званием «присутствующего». В феврале 1795 г. был назначен управляющим экипажами Великих князей Александра и Константина Павловичей, в чине унтер-шталмейстера.

При Павле I.

После восшествия на престол императора Павла I, 9 ноября 1796 года пожалован чином полковника. В октябре 1797 года переименован в чин статского советника с оставлением в должности советника Придворной конюшенной конторы. 9 июля 1798 года уволен от службы, по прошению «за болезнью», с производством в чин действительного статского советника.

При Александре I.

В июне 1801 года принят на службу, с зачислением в провиантский штат и переименованием в генерал-майоры. 13 августа 1803 года уволен от службы. Поселился в Москве. В ноябре 1806 года, когда формировалась милиция, московское дворянство избрало Татищева сначала московским уездным начальником, а затем бригадным начальником подвижной милиции, а через два года император назначил его генерал-кригс-комиссаром, то есть заведующим хозяйством и тыловым обеспечением армии. С этой трудной задачей генерал справился блестяще. В августе 1811 г. произведён в генерал-лейтенанты. Во время Отечественной войны 1812 г. Татищев успешно руководил деятельностью Комиссариатского департамента, занимавшегося обмундированием и снаряжением войск.

Военный министр.

Поскольку после создания Главного штаба Его Величества в ведении военного министра осталась в основном исключительно хозяйственная часть военного ведомства, Татищев, главный интендант в течение 15 лет, считался подходящим кандидатом для занятия поста военного министра. 14 марта 1823 года назначен исправляющим должность военного министра. 12 декабря произведён в генералы от инфантерии с утверждением в должности военного министра. Назначен сенатором и членом Государственного совета.

Председатель следственной комиссии по делу о декабристах.

В январе 1826 года назначен председателем Следственной комиссии по делу о декабристах, и в этой должности в ежедневном формате информирует императора о ходе следствия. В день коронации императора Николая I, 22 августа 1826 года, возведён, с нисходящим потомством, в графское Российской империи достоинство. Пожалован орденом Святого Владимира 1-й степени. 26 августа 1827 года уволен, по прошению «за болезнью», от службы.