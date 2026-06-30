ТАТИЩЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Государственный деятель, тайный советник, сенатор с 1886 года, член Государственного совета с 1892 года, одиннадцатый губернатор Пензы.

Происхождение и военная служба.

Сын пензенского помещика Александра Александровича Татищева и Анны Дмитриевны, урождённой Полевой. В 1842 году он окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с производством в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. В 1848 г. в чине штабс-ротмистра участвовал в военных операциях в Венгрии, с 1856 г. — подполковник, в 1857 г. вышел в отставку и с этого времени находился на выборных дворянских должностях. В 1863-1872 Крестецкий уездный (Новгородской губернии) предводитель дворянства. Действительный статский советник с 1869 г.

Пензенский губернатор.

В 1872 году Александр Александрович был назначен губернатором в Пензу и пробыл на этом посту 15 лет, внеся заметный вклад в развитие экономики и культуры губернии. При нем началось железнодорожное движение через Пензу на участке Моршанск — Сызрань в 1874 году, открылись Пензенское отделение Крестьянского банка в 1884 году и Пензенское отделение Дворянского банка в 1886 году. С его участием были учреждены в 1874 году учительская семинария, готовившая учителей для начальных классов всего Поволжья, и несколько профессиональных училищ: землемерное в 1875 году, техническое железнодорожное в 1880 году и музыкальное в 1882 году, а также ремесленная школа — в 1884 году.

Губернатор Татищев уделял особое внимание градостроительству в Пензе и уездах. Кроме того, он остался в истории города как один из самых щедрых его благотворителей. Александр Александрович выделял личные денежные средства на содержание учащихся женской рукодельной школы и мастерской общества для поощрения трудолюбия, открытой в апреле 1883 года. По примеру своего предшественника он передал создающейся в Пензе картинной галереи несколько картин. За свою деятельность Александр Александрович Татищев был удостоен звания Почетного гражданина Пензы, Саранска и Краснослободска.

Увлечение живописью.

Живописец-любитель, Александр Татищев дружил с художниками Н.Д. Дмитриевым-Оренбургским, И.Е. Репиным и К.А. Савицким, гостившем в его имении в 1875 году. По его инициативе «Пензенские губернские ведомости» опубликовали серию рисунков этих художников, а его собственная картина «Черкес, скачущий галопом» хранилась в коллекции И.С. Тургенева.

Покинув пост губернатора, Татищев переехал в Петербург. В 1886 году был назначен сенатором, а с 1892 года состоял членом Государственного совета. Скончался в ноябре 1895 года.