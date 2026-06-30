ТАТИАН (др.-греч. Τατιανός; лат. Tatianus)

Христианский теолог и писатель II в.

Татиан происходил из языческой семьи и получил традиционное эллинское образование, но в Риме познакомился с Юстином Мучеником и под его влиянием обратился в христианство. Нам не известно о каких бы то ни было разногласиях между ними, напротив, Татиан, ученик Юстина, относится к нему с большим почтением. Однако, если Юстин в своей "Апологии" ищет пути сближения и взаимодействия с нехристианским миром, с уважением говорит об эллинских мудрецах и видит в них искру истинного учения, Татиан в "Слове" отвергает древнегреческую цивилизацию во всем ее объеме: начиная с философии и кончая изобразительным искусством и грамматикой, причем делает это с довольно злобным и ядовитым сарказмом.

Не менее важным трудом было и написание им "Диатессарона", в котором четыре евангелия сведены в последовательное непрерывное повествование. В качестве основы Татиан использовал евангелие от Иоанна, добавляя по ходу пересказы синоптических текстов; действие разворачивается на протяжении последних трех лет жизни Христа. Наибольшее распространение "Диатессарон" получил на сирийском языке, со временем он стал богослужебным текстом на Востоке.

Около 172 г. татиан вернулся на Восток, где стал основателем секты энкратитов. Ириней сообщает о ней: "Так называемые воздержанные (энкратиты) проповедовали безбрачие и ввели воздержание от употребления животных. Они отрицают также спасение первозданного человека… Первый ввел эту хулу Татиан, который, быв слушателем Юстина, пока находился вместе с ним, ничего такого не высказывал… Он баснословил, подобно валентинианам, о каких-то невидимых эонах…" (Iren. AH I, 28)

Кроме "Слова к эллинам" и "Диатессарона" Татианом были написаны сочинения "О животных" и "О демонах", Климент Александрийский ссылается (Strom. III,81) на трактат Татиана "О совершенстве", а Евсевий знает сочинения "Спорные вопросы", "Против рассуждающих о божественном" и "О совершенстве согласно заповедям Спасителя". Все они до нас не дошли.

Сочинения :

Сочинения древних христианских апологетов. СПб., 1999.