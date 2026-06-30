ТАССО ТОРКВАТО

Итальянский драматург и поэт.

Ранние годы

Родился в семье аристократа Бернардо Тассо, секретаря салернского князя, и Порции дей Росси. Обучался в неаполитанской иезуитской школе, где наибольшие успехи показал в латыни, риторике и греческом языке. В 1550 г. вместе с отцом переехал в Рим, затем с 1556 г. проживал в Урбино. Здесь при дворе Гвидобальдо Урбинского Тассо проявил большой интерес к изучению наследия древних писателей. В частности, он увлекся Гомером и Вергилием. Его товарищем в познании античных авторов, равно как и в других занятиях, свойственных юношам его возраста, стал Франческо Мария дела Ровере, будущий герцог Урбинский.

В 1559 г. семья Тассо перебралась в Венецию. Отъезд из Урбино был мотивирован выходом поэмы Бернардо «Амадиджи», издание которой требовало его присутствия в Республике. В 1560 г. Торквато был определен в Падуанский университет, где обучался на юридическом факультете. Однако куда больший интерес у него вызывала философия и литература.

Становление

В университетские годы Торквато серьезно увлекся поэзией, тогда же возник замысел прославившего его имя в истории произведения. В 1561 г. Тассо работает над поэмой «Ринальдо», в которой повествуется о прекрасном рыцаре, совершающем подвиги во имя любви к прекрасной даме. Сюжет этого произведения перекликается, с одной стороны, со средневековой куртуазной литературой, с другой стороны, с работами античных авторов. В частности, исследователи творчества Тассо находят определенные заимствования из Вергилия и Ливия. В 1562 г. поэма была опубликована в Венеции.

В 1562-1564 гг. Тассо продолжал изучать литературу и философию. В частности, он обратился к трудам Аристотеля и Платона. В эти же годы он комментирует «Божественную комедию» Данте. Около 1563-1564 гг. Торквато кратковременно перевелся в Болонский университет, однако вскоре вернулся в Падую. Тассо был избран членом Академии Этереи, где выступал с чтением своих произведений. После окончания Падуанского университета в 1565 г. по приглашению кардинала Луиджи д`Эсте переехал в Феррару.

Пребывание Тассо при Феррарском дворе, с одной стороны, создавало оному репутацию центра ученой и литературной жизни, а с другой, давало Тассо доступ к благам светского образа жизни. Он наслаждался обществом первых красавиц, посещал всевозможные светские рауты и сопровождал своих покровителей во всевозможных поездках. Также при дворе Тассо познакомился с интереснейшими людьми своего времени, в частности, известным литератором Б. Гварини. Посещая Париж вместе с патроном, Луиджи д`Эсте, поэт познакомился с П. Ронсаром.

В начале 1570-х, получая при феррарском дворе жалование, однако, не выполняя при этом каких-либо конкретных функций, Тассо по мере светской загруженности посвящает себя литературному творчеству. К 1575 г. он завершает работу над своим главным сочинением – рыцарской поэмой «Освобождение Иерусалима».

«Освобождение Иерусалима»

Первые наброски поэмы относятся еще к 1559 г., однако целенаправленная работа над произведением началась только в 1565 г., когда Тассо окончил университет. В основе «Освобождения» - события Первого крестового похода. Рыцарская поэма с элементами героической эпопеи повествует о подвигах крестоносного войска под предводительством Готфрида Бульонского, о храбрых воинах Танкреде, Ринальдо, о злых чарах красавицы Армиды и жестоких восточных правителях.

Написанная октавами 20-песенная поэма была по достоинству оценена покровителем Тассо, Луиджи д`Эсте, который настаивал на публикации столь замечательного произведения. Однако недовольный некоторыми отрывками Торквато медлил. В результате поэма стала расходиться в списках. 1575-1579 гг. стали одним из самых сложных периодов в жизни Тассо, когда он боролся с манией преследования, болезненной подозрительностью и невротическими припадками. В этот период Тассо испытывал серьезный эмоциональный кризис и даже был помещен в госпиталь св. Анны как душевнобольной. В этом заведении поэт провел семь лет. Тем не менее, он дал разрешение на публикацию поэмы в авторском варианте. В 1581 г. «Освобождение» увидело свет в Парме и Ферраре.

В 1587 г. Тассо бежал из больницы св. Анны и после полугодичных скитаний поселился в неаполитанском монастыре оливетанцев. В 1588-1589 гг. жил в Риме, однако покинул этот город и вернулся в монастырь в связи с невротическим расстройством и неадекватным поведением как его следствием. В 1593 г. Тассо представил вторую редакцию поэмы, значительно увеличив ее объем. Находясь к тому моменту при папском дворе, автор внес в содержание значительные изменения в сторону усиления религиозного пафоса. Однако новая версия не вызвала прежнего положительного резонанса среди публики. В 1595 г. по приглашению папы отправился в Рим, где скончался 25 апреля 1595 г. от очередного приступа болезни.

«Освобождение Иерусалима» легло в основу барочных и классических опер («Армида» Ж.Б. Люлли, одноименные произведения А. Сальери и К. Глюка и др.), а также стало источником вдохновения для многих живописцев, среди которых Н. Пуссен, Ф. Буше, А. Ван Дейк и др.