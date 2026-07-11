ТАСМАН АБЕЛ ЯНСЗОН

Ранние годы

Абель Янсзон родился в 1603 г. в дер. Лютьегаст. Более точные сведения о дате рождения отсутствуют.

В исторических источниках Т. впервые упоминается в 1631 г. Известно, что к этому времени он уже успел овдоветь и жениться во второй раз.

Торговец и путешественник

Ориентировочно в начале 1630-х гг. Т. пошел работать в Голландскую Ост-Индскую компанию. Плавал матросом. С 1634 г. – шкипер на одном из кораблей компании. Перевозил специи и пряности.

В 1638 г. состоялось плавание Т. в Индию. В 1639 г. Т. было поручено отправиться в Японию для выяснения перспектив торговли с местным населением. На двух кораблях он отбыл в дальнее плавание. Однако путь был достаточно сложным, и после потери почти половины экипажа Т. принял решение остановиться в голландском форте Зеландия на о-ве Формоза на Тайвани. Стараниями Т. был обнаружен о-в Бонин.

В 1640 г. вновь стал участником похода к японским берегам. На этот раз миссия насчитывала 11 кораблей, одним из которым командовал Т. Добравшись до Японии, Т. провел почти три месяца в порту Хирадо.

В 1642 г. Т. получил в управление два корабля Ост-Индийской компании, чтобы изучить южные и восточные просторы Тихого океана. 24 ноября последовало открытие о-ва Тасмания, который первоначально получил имя в честь губернатора Нидерландской Ост-Индии – земля Ван-Димена. 13 декабря экипаж обнаружил новую землю – о-в Южный (Новая Зеландия). Здесь Т. столкнулся с местным племенем маори, в результате которой погибло несколько членов экипажа.

21 января 1643 г. корабли вышли к архипелагу Тонга и открыли ряд новых островов. 6 февраля суда были уже у архипелага Фиджи, а 15 июня – у Батавии.

В 1643 г. состоялось новое путешествие Т. Три корабля Ост-Индийской компании отправились к западным берегам Новой Гвинеи и северным берегам Австралии. В ходе плавания удалось картографировать внушительную часть северных берегов Австралии.

В целом, плавания Т. с экономической точки зрения были неудачными, поскольку не позволили определить новые торговые пути.

Дальнейшая судьба

Вернувшись домой, Т. получил чин командора, стал членом Юридического совета Батавии. В 1647 г. отправлен представителем к королю Сиама. В 1648 г. руководил плаванием восьми кораблей в борьбе против испанцев.

Ориентировочно в 1651 г. Т. вышел в отставку, занялся торговлей в Батавии. Умер Т. 10 октября 1659 г. в Батавии.