ТАШТАГОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Таштагольский городской краеведческий музей.

Таштагол небольшой город на юге Кузбасса. Он расположен в районе Горная Шория, его коренные жители - щорцы. В 1987 году Таштагольским городским Советом было принято решение о создании краеведческого музея . В процессе творческого поиска было решено обозначить будущий музей как музей этнографии и природы Горной Шории.

Таким образом создателям музея предстояло в экспозиции раскрыть особенности материальной и духовной культуры шорцев и русских старообрядцев, а также отразить растительный и животный мир Горношорской тайги. Открытие экспозиции происходило поэтапно. Первым был открыт выставочный зал в конце 1989 года, после чего музей начал регулярно принимать посетителей, а в деятельности сотрудников музея появилась новая обязанность - составлять и проводить экскурсии.

В выставочном зале музея стали выставляться работы кузбасских и местных художников, мастеров декоративно - прикладного искусства; проводиться выставки этнографические , историко - краеведческие, паталого - анатомические. 24 августа 1993 года состоялось открытие трех основных залов.

В деятельности музея появилось еще одно важное направление - культурно-просветительная работа с населением - проведение экскурсий, лекций, уроков. В последние годы музеем стали практиковаться в шорских поселках передвижные выставки, которые переплетаются с концертной программой шорского народного ансамбля.

В этот период в фонды музея поступают два уникальных для истории Горной Шории экспоната:

1. Азбука для обучения шорских инородческих детей Алтайского края. Издание 1906 года, Томск. Типография епархиального братства. Книжка в тонком переплете, включает шорский алфавит и тексты молитв на шорском языке. 2. Печать Мрасского отделения Алтайской Духовной Миссии. Дата изготовления 80-х годов XIX века. Печать круглая, диаметр - 3 см., металл.

В мае 1995 году музей проводит официальное открытие всей экспозиции. Музей этнографии и природы Горной Шории расположен в пристройке первого этажа современного пятиэтажного жилого здания. Общая экспозиционная площадь составляет 338 м.

Музей включает пять экспозиционных залов: выставочный, зал природы, зал материальной культуры, зал духовной культуры шорцев, зал истории развития горнорудной и золотодобывающей промышленности Горной Шории. При музее работает художественный салон, в котором постоянно действует выставка-продажа художественных изделий мастеров Горной Шории и Кузбасса.

Диорамы, витрины, общий дизайн экспозиционных залов создают неповторимый и самобытный образ Горной Шории. Такое оформление экспозиции позволило отразить основную мысль в мировоззрении шорцев о неразрывном единстве человека и природы. А звуковое сопровождение диорам и витрин позволяет посетителям более эмоционально воспринять увиденное.

В 1995 году музей принимал участие в первых Музейных Биеннале в Красноярске , где получил диплом победителя за экспозицию "Духовная культура шорцев".

Иллюстрации:

Таштагольский городской краеведческий музей.