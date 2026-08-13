ТАШКЕНТ

Ташкéнт — столица Узбекистана , крупнейший город страны и всей Центральной Азии. Численность населения — 2,88 млн человек (оценка 2022): 65 % — узбеки; 18 % — русские; 4,5 % — татары (оценка 2013); остальные — корейцы, казахи, уйгуры и др. С пригородами и городами-спутниками (Газалкент, Келес, Тойтепа, Чирчик, Янгиюль и др.) образует агломерацию с населением около 4 млн человек. Расположен на северо-востоке страны, в долине р. Чирчик.

Древнейшее поселение городского типа посреди Чирчик-Ангренского оазиса — городище Шаш­тепа II–I вв. до н. э. Во II–III вв. возник город, который, по-видимому, соответствует Чачу, упоминаемому в эпиграфике Сасанидов ; с середины VI в. в составе Тюркского каганата , с VII в. — столица области Чач, уничтожена в ходе арабских завоеваний в начале VIII в. В начале IX в. город отстроен заново Саманидом Яхьей ибн Асадом. С X в. — Бинкат, с XI в. — Т. Важный экономический и политический центр на Великом шелковом пути при Караханидах и в каракитаев государстве . В конце 1210-х пострадал от монгольских завоеваний . В XIV–XV вв. — северный форпост Тимура и Тимуридов , при которых построена пятничная мечеть Ходжа Ахрар и сложился комплекс купольных мавзолеев и медресе Шайх Хаванд Тахур, расширявшийся при Шейбанидах .

С середины XVI в. в составе Бухарского ханства , с конца века периодически захватывался казахскими и ойратскими ханами. К этим десятилетиям относятся ансамбль Хазрат-и Имам с мавзолеем Абу Бакра Мухаммада аль-Каффаля аш-Шаши (1541/1542) и медресе Кукельташ (1560-е) и т. д. С начала XVII в. — столица Казахского ханства, с начала XVIII в. — Старшего жуза. В 1784–1808 — независимое владение под управлением ходжей — наследственных смотрителей комплекса Хаванд Тахур, Хаджжи Мухаммад Юнуса и его сыновей, Мухаммада, Султана и Хамида. С 1809 перешел под власть Кокандского ханства . В июне 1865 взят М. Г. Черняевым. В составе Российской империи — главный город Туркестанской области и (с 1867) генерал-губернаторства, а также Сырдарьинской области.

С 1918 — столица Туркестанской АССР, с 1924 — Узбекской ССР: областной (1925–1926, с 1938) и окружной (1926–1930) центр, с 1930 столица. С 1918 основаны Туркестанский народный университет (ныне Национальный университет Узбекистана) с музеем (ныне Музей искусства Узбекистана), восточный институт (ныне Ташкентский университет востоковедения) и т. д.

В 1940–1950-е Т. отстраивался по генпланам 1938 и 1954. После катастрофического землетрясения 1966 застройка велась по генплану 1970: ансамбль площади Ленина (ныне площадь Независимости) со зданиями Совмина и филиала Центрального музея Ленина; Дом печати, телебашня, Дворец дружбы народов (ныне Дворец искусств «Истиклол»).

Лит .: Азадаев Ф . Ташкент во второй половине XIX в. Ташкент, 1959; Соколов Ю. А. Ташкент, ташкент­цы и Россия. Ташкент, 1965; Рашидов Г. Р. История социалистического Ташкента. Т. I–II. Ташкент, 1965–1966; Булатова В. А., Маньковская Л. Ю . Памятники зодчества Ташкента XIV–XIX вв. Ташкент, 1983; Ташкент: Энциклопедия. Ташкент, 1984. С. С. Вдовин.