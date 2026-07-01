ТАШИР-ДЗОРАГЕТСКОЕ ЦАРСТВО

Таши́р-Дзорагéтское (Лорийское) цáрство — государство X–XII вв. на северо-востоке Армении древней . Территория приблизительно совпадала с античной Гогареной и древнеармянской областью (наханг) Гугарк (ныне северо-восток Армении и юг Грузии) и, по-видимому, имела смешанное армяно-картвельское население. Оформилось в конце X — начале XI в. на нагорье Ташратап под властью Кюрикидов (младшая ветвь армянских Багратидов) Давида I Анхолина и Кюрикэ II, которые, приняв также титул царей Кавказской Албании , в союзе с Кахетией успешно соперничали с Тифлисским эмиратом и Шаддадидами и расширили за их счет свои владения. Столица — Шамшультэ ( груз . Самшвилдэ), с 1064/1065 — Лориберд ( груз . Лори, близ нынешнего Степанавана). В крупных духовных и культурных центрах Т.-Д. ц. — монастырях Ахпат, Санаин и Агарцин, служивших также епархиальными престолами, — велись значительные строительные работы и развивалась церковная литература (Ахпат-Санаинская школа). В 1118 земли Т.-Д. ц. присоединил к своей державе Давид IV Строитель из грузинской ветви Багратидов, который передал их в наследственное владение своему главнокомандующему (амирспасалару) князю Иванэ Орбели. С 1185 Ташир-Дзорагет вошел в удел могущественного грузино-армянского рода Захаридов (Закарян-Мхаргрдзели); Лориберд был разрушен при нашествии Тимура . Т. К. Кораев.