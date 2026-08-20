ТАРУТИНСКИЙ МАНЕВР

Тактический маневр, совершенный русской армией осенью 1812 года и позволивший прикрыть от французов дорогу на юг России.

Оставление Москвы

После Бородинской битвы русская армия отошла к Москве. В деревне Фили 1(13) сентября состоялся совет, на котором главнокомандующий М.И. Кутузов должен был решить, оставлять древнюю столицу или нет. Император Александр и многие генералы считали сдачу Москвы невозможной. Однако русские войска после Бородино были сильно обескровлены и принять генеральное сражение не могли.

На совете М.Б. Барклай-де-Толли заявил, что позиции около города никак не подходят для обороны. Он предложил отступать на Владимир и Нижний Новгород, чтобы тем самым сохранить связь с Санкт-Петербургом. Но тогда для врага оставалась открытой дорога на Тулу и Брянск с их военными заводами и Калугу с ее запасами продовольствия и боеприпасами. Русские же силы в таком случае оказывались отрезанными от войск А.П. Тормасова и П.В. Чичагова на юго-западе страны. Генералы П.П. Коновницын и Л.Л. Беннигсен стояли за то, чтобы сразиться с Наполеоном под Москвой. В итоге Кутузов решил отступать, чтобы сохранить армию. Многие, в том числе и царь, не поняли его.

Маневр

Однако главнокомандующий был дальновидным полководцем. Русская армия, 2(14) сентября начавшая отступать по Рязанской дороге, оставила неприкрытыми все главные направления. Но это был обманный маневр. Войска Кутузова под прикрытием арьергарда Н.Н. Раевского 5(17) сентября повернули на запад, сумев оторваться от французского преследования. Через несколько дней в районе деревни Красная Пахра они перешли на Калужскую дорогу. 21 сентября (3 октября) они достигли села Тарутино и встали там лагерем. При этом французские силы маршала Мюрата, отправленные на поиски армии противника, пропустили маневр, отвлеченные отрядами Раевского и Милорадовича, а также отрядами казаков, которые продолжали продвигаться по Рязанской дороге. Обманутый маршал потерял из-за этого много времени. Русские же прикрыли юг страны, оставив для ожидаемого отступления французов разоренную Смоленскую дорогу, а сами могли накопить силы в Тарутинском лагере. В него стекались новые подкрепления и обучались новобранцы. Из Тарутина главнокомандующий держал связь с Чичаговым на юге и Витгенштейном, оборонявшим Петербург. Отсюда рассылались партизанские отряды.

6(18) октября на р. Чернишне состоялся бой, получивший название Тарутинского, между силами Кутузова и авангардом Мюрата. Французы потерпели поражение. Они потеряли 2500 человек. Также русским удалось захватить обоз маршала. Обеспокоенный Наполеон отправил в Тарутинский лагерь своего дипломата Лористона с предложением мира. Кутузов от него отказался.

7(19) октября Наполеон отдал приказ об отступлении из Москвы. Французские войска двинулись по Калужской дороге, желая прорваться на юг. Однако после боя под Малоярославцем 12(24) октября они были вынуждены отступать по Смоленской дороге.