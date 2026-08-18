ТАРНОВСКИЙ Константин Николаевич

Историк.

Участник Великой Отечественной войны . Окончил исторический факультет МГУ (1952). Ученик А.Л. Сидорова . Кандидатская диссертация: «Формирование государственно-монополистического капитализма в России в годы Первой мировой войны (на примере металлургической промышленности)» (МГУ, 1955). Докторская: «Ленинская “Искра”: революционная мысль, революционное дело, революционная организация» (ЛОИИ АН СССР, 1981). Аспирант, доцент, заместитель декана исторического факультета МГУ (1952-59). С 1959 научный сотрудник Института истории АН СССР. Доцент, профессор МГИАИ (1982-87).

В 1970 защитил докторскую диссертацию, но противодействие Отдела науки и высших учебных заведений ЦК КПСС заставили отказаться от степени. Одни из лидеров т.н. «нового направления», обосновывал многоукладный характер экономики Российской империи начала XX в.

Сочинения:

Формирование государственно-монополистического капитализма в России в годы Первой мировой войны (на примере металлургической промышленности). М., 1958;

Советская историография российского империализма. М., 1964;

Ленинская “Искра”: история создания и распространения. 1900-1902. М.-Лейпциг, 1981. (в соавторстве с В.Н. Степановым, К. Вигелем);

Революционная мысль, революционное дело (Ленинская “Искра” в борьбе за создание марксистской партии в России). М., 1983;

Социально-экономическая история России в конце XIX-начале ХХ в.: Советская историография середины 50-60-х гг. М., 1990;

Мелкая промышленность дореволюционной России. М., 1995.