ТАРЛЕ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

Историк, публицист, академик АН СССР (1927), член-корреспондент Британской Академии наук (1944), академик Норвежской Академии наук (1946).

Родился в купеческой семье. Гимназию окончил в Херсоне (1892). Высшее образование получил на историко-филологическом факультете Новороссийского университета (1892-1893), перевелся в Киевский университет (1893—96), где получил золотую медаль за сочинение «Пьетро Помпонацци и скептическое движение в Италии в начале XVI века» и по окончании которого был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Научным руководителем Тарле стал профессор И.В. Лучицкий. Преподавал историю в гимназиях, в то же время был вхож леворадикальные студенческие круги, за что был арестован в 1900 г. Несмотря на преследования, в 1901 г. Тарле в Киевском университете защитил магистерскую диссертацию «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени». С 1898 по 1914 г. регулярно ездил в научные командировки за границу для работы в архивах и библиотеках Германии и Франции.

В 1902 г. переехал в Петербурге, и лишь через год после просьб, поддержанных видными профессорами, Тарле разрешили занять должность приват-доцентом в университете. В феврале 1905 г. он был арестован за участие в студенческой сходке и снова отстранен от преподавания в университете.

В октябре 1905 г. во время студенческих волнений его ранили, лишь в конце года Тарле был амнистирован, он вновь смог преподавать, но оставался под негласным надзором полиции. В 1911 г. защитил докторскую диссертации. «Рабочий класс во Франции в эпоху революции», которая была удостоена в 1913 г. премии АН. После этого занял ставку экстраординарного профессора в Юрьевском университете, но продолжал жить в столице, приезжая в Юрьев для чтения лекций. В 1913 г. представлял российских ученых на первом всемирном конгрессе историков в Лондоне. К тому времени уже была опубликована монография ученого «Континентальная блокада», привлекшая к себе внимание мировой исторической науки, через три года появился новый труд: «Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I» (в 1928 г. переведена и опубликована во Франции).

В 1917 г. по инициативе Н.И.Кареева, И.М.Гревса, А.Е.Преснякова ученый получил профессорскую кафедру в Петроградском университете. Принял Февральскую революцию, но настороженно относился к приходу к власти большевиков. Несмотря на это, с 1918 г. заведовал историко-экономической секцией Центроархива, читал лекции архивистам. Одновременно с работой в архивном управлении. В 1918-1919гг. Тарле издал два тома документов о якобинском терроре во Франции под названием «Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции. Воспоминания современников и документы». Другое исследование «Запад и Россия», вышедшее в 1918г., он посвятил памяти министров Временного правительства А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина, убитых революционными матросами в больнице. В 10.12.1921 г. избран членом-корреспондентом АН СССР, в 07.05.1927 — академиком. В 1920-е Тарле возглавлял секцию всеобщей истории в ЛО РАНИОН, по его инициативе при университете был создан исследовательский исторический институт. Получив с 1923 г. возможность вновь работать в иностранных архивах и библиотеках, Тарле сосредоточился на изучении истории международных отношений конца XIX – начала XX в. Результатом данной работы стала монография «Европа в эпоху империализма», вышедшая в 1927 г.

С осени 1929 по зиму 1931 гг. по «Академическому делу» академика С.Ф. Платонова ОГПУ провело аресты 115 известных учёных-историков, в том числе: Ю. В. Готье, В. И. Пичета, С. Б. Веселовский, Е. В. Тарле, Б. А. Романов, Н. В. Измайлов, С. В. Бахрушин, А. И. Андреев, А. И. Бриллиантов и другие, после чего они были исключены из Академии наук СССР. Согласно обвинению, ученые планировали заговор с целью свержения Советской власти, а Е.В. Тарле в новом правительстве предназначался пост министра иностранных дел. Провел полтора года в заключении, подвергаясь угрозам и изнурительным допросам. Через год был выслан в ссылку на 5 лет, решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Приговор смягчили: Тарле позволил преподавать историю в университете г. Алма-Аты, ученый начал писать книгу «Наполеон». В 1933 г. его восстановили в должности профессора Ленинградского университета. В 1936 г. вышла его самая известная и популярная монография «Наполеон», но в июне 1937 г. одновременно в двух центральных газетах были опубликованы разгромные рецензии на исследование: в «Правде» – А. Константинова, в «Известиях» – Д. Кутузова. Тарле немедленно обратился к властям, и на следующий день обвинения были сняты. В 1938 г. по личному распоряжению И.В. Сталина Тарле восстанавливался в звании академика, однако полная реабилитация ученого произошла уже после его смерти в 1967 г.

Во время Второй мировой войны Тарле находился в эвакуации в г. Казани, где работал профессором на Историко-филологическом факультете местного университета. В это время ученый много писал научных и публицистических работ, посвященных самым разным периодам отечественной истории. Одним из них стало двухтомное исследование «Крымская война», основанное на огромном массиве ранее неизученных архивных материалов и содержащее ряд блестящих исторических портретов и картин, таких. В 1942г. и 1943г. ученый был удостоен звания лауреата Сталинской премии I степени за участие в коллективном труде «История дипломатии» (том I) и книгу «Крымская война», в 1944г.- награжден орденом Ленина, в 1946г.- награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, в 1946г. – удостоен звания лауреата Сталинской премии I степени за участие в коллективном труде «История дипломатии» (тома II и III).

После окончания войны, с 1945 г. вплоть до своей смерти преподавал в Московском университете. В послевоенный период своей жизни ученый уделял большое внимание истории русского флота. В 1950 г. был награжден орденом Ленина, несмотря на это через год в журнале «Большевик» появилась статья С.И. Кожухова, направленная против ряда положений монографии ученого «Нашествие Наполеона на Россию». Однако это прошло без последствий для научной деятельности Тарле.

Сочинения:

Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени. СПб., 1901

Очерки и характеристики из истории европейского общественного движения в XIXвеке: Сб. ст. СПб., 1903

Падение абсолютизма в Западной Европе: Ист. очерки. СПб., 1906. Ч.1 Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции (1789—1799). СПб., 1907

Рабочий класс во Франции в эпоху революции. СПб., 1909—11. Ч.1—2 Континентальная блокада. 1.Исследование по истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона. М., 1913

Крестьяне и рабочие во Франции в эпоху Великой революции. СПб., 1914 Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I. Юрьев, 1916

Запад и Россия: Статьи и документы по истории XVIII—XX вв. Петроград, 1918

Европа от Венского конгресса до Версальского мира, 1814—1919. М.; Л., 1924

Европа в эпоху империализма, 1871—1919. М.; Л., 1927

Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства. От конца Империи до восстания рабочих в Лионе. М.; Л., 1928

Наполеон. М., 1936

Нашествие Наполеона на Россию, 1812. М., 1938

Талейран. М., 1939

Крымская война. М.; Л., 1941—43. Т.1—2

Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769-1774гг. М., 1945

Адмирал Ушаков на Средиземном море. 1798-1800 гг. М., 1946

Экспедиция адмирала Д.Н.Сенявина в Средиземном море. 1805-1807гг. М., 1954.