ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ, ЛУЦИЙ (лат. Lucius Tarquinius Superbus)

Седьмой и последний римский царь (согласно традиции правил в 534-509 гг. до н. э.).

Источники называют Тарквиния Гордого сыном или внуком Тарквиния Древнего , что связано со сложностями в оценке достоверности традиционной хронологии царского периода. Последний римский царь пришел к власти в результате открытого государственного переворота, опираясь на поддержку сенаторов, в особенности «младших родов». Главным его лозунгом было восстановление порядков, которые установил его отец (или дед) Тарквиний Древний (Liv., I, 47-48). Тарквиний продолжал политику по формированию фонда царских земель, о чем косвенно свидетельствует захват Габий и Свессы Помеции (Тарквиний распоряжается ими, как своими наследственными владениями – Liv., I, 53-55), а также то, что после изгнания царя его земли были розданы плебсу, а принадлежавшее ему Марсово поле обращено в «заповедную землю». Тарквинию Гордому приписывается заключение с латинами союза, который предоставлял Риму гегемонию над ними, а также покорение Габий и заключение с ними договора (Dion. Hall., IV, 58, 4). Есть свидетельство о том, что Тарквиний правил, пытаясь опереться на латинов в противовес оппозиции в Риме (Liv., I, 50). Тарквиний Гордый также вел активную строительную политику: ему приписывается завершение сооружения храма Юпитера Капитолийского, создание Большой Клоаки (Cloaca Maxima) и устройство Большого цирка (Circus Maximus).

Отказ от сотрудничества с сенатом, привлечение к общественным работам широких масс плебса и другие злоупотребления царя настроили против него большинство граждан. Как свидетельствует традиция, в результате самоубийства Лукреции, пострадавшей от насилия царского сына Секста Тарквиния, ее родственники убедили граждан поднять восстание и изгнать царя, после чего в Риме была установлена республиканская форма правления (509 г. до н. э.). Тарквиний Гордый с сыновьями был вынужден искать убежища в Этрурии и еще несколько раз пытался вернуться к власти с помощью иноземного войска. Согласно традиционной хронологии он умер в 495 г. до н. э. в Кумах при дворе тирана Аристодема. Образ Тарквиния Гордого явно создавался не без сильного влияния греческой литературы, поскольку все детали этого образа подводятся под классическое описание тирана. Вместе с тем в последнее время среди историков все более распространена точка зрения, что тиранический образ последнего римского царя не являлся исключительно плодом литературного творчества анналистов.

Иллюстрации :

Лоуренс Альма-Тадема. Тарквиний Гордый. Холст, масло. 1867. Частная коллекция