ТАРКВИНИЙ ДРЕВНИЙ, ЛУЦИЙ (лат. Lucius Tarquinius Priscus)

Пятый римский царь, историчность которого признается большинством исследователей (правил согласно традиции в 616-579 гг. до н. э.).

По преданию Тарквиний был сыном коринфянина Демарата, принадлежавшего к знатному роду Бакхиадов и бежавшего от тирании Кипсела в этрусский город Тарквинии. Его первоначальное имя Лукумон, согласно современным представлениям, является этрусским словом, означающим «повелитель, вождь». Будучи иноземцем по происхождению и потому не имея возможности добиться влиятельного положения в родном городе, Тарквиний по совету своей жены Танаквиль переселился в Рим, где стал правой рукой царя Анка Марция. После смерти царя он был избран его преемником, хотя некоторыми исследователями было выдвинуто предположение об этрусском завоевании Рима в этот период. Впрочем, данная гипотеза не находит подтверждений ни в традиции, ни в археологических свидетельствах этого периода.

Став царем, Тарквиний вдвое увеличил состав сената, а также число всаднических центурий . Традиция приписывает ему успешные войны с латинами, сабинами и этрусками, результатом которых было признание Рима главой Латинского союза, а также закладку храма Юпитера Капитолийского, законченного уже его сыном, и строительство Клоаки (Cloaca Maxima) – канализационной системы города, которая неоднократно модернизировалась и частично функционирует до сих пор. Впрочем, разные версии традиции приписывают последнее сооружение Тарквинию Древнему или Тарквинию Гордому (Cassius Hemina fr. 15 Peter; Plin. N.H., XXXVI, 107). По преданию Тарквиний Приск был убит сыновьями Анка Марция, однако их притязания на царский венец были отвергнуты, а власть получил зять Танаквиль, Сервий Туллий , несмотря на то что у Тарквиния Приска остались два собственных сына, Луций и Аррунт.

Исторические источники:

Тит Ливий. История Рима от основания города;

Дионисий Галикарнасский. Римские древности;

Луций Анней Флор. Эпитомы.

Иллюстрация :

Себастьяно Риччи, Тарквиний Древний вопрошает авгура Атта Навия. Холст, масло. 1690. Лос Анжелес, Музей Гетти