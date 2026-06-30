ТАРКОВСКИЙ АНДРЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ

ТАРКОВСКИЙ АНДРЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ - советский кинорежиссер и сценарист.

Происхождение и образование

Отец режиссера - поэт и переводчик Арсений Александрович Тарковский (1907-1989), принадлежавший к древнему польскому шляхетскому роду (по другой версии род Тарковских ведет свое происхождение из Дагестана). Мать, Мария Ивановна Вишнякова, принадлежала к дворянскому роду Дубасовых, окончила московский Литературный институт, работала корректором в Первой образцовой типографии в Москве.

В 1939 году Андрей поступает в школу, в начале войны живет в эвакуации в Юрьевце, в 1943 году возвращается в Москву. В 1951-1952 годах А. Тарковский учился на арабском отделении Московского института востоковедения, но досрочно оставляет учебу из-за физической травмы. В 1953 году он устраивается коллектором в научно-исследовательскую экспедицию института НИГРИЗолото в Красноярском крае. Вернувшись через год, поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на режиссёрское отделение в мастерскую М. Ромма, который стал для Тарковского главным наставником. Во времена хрущевской «оттепели», которая пришлась на годы учебы Тарковского, стали более доступными образцы западной культуры, в том числе кинематографических произведений таких режиссеров, как Л. Бунюэль, И. Бергман, А. Куросава, Ф. Феллини. Все это повлияло на решение Тарковского заниматься авторским кино.

В 1956 году Тарковский поставил свою первую курсовую работу во ВГИКе: короткометражный фильм «Убийцы» по рассказу Э. Хемингуэя. В следующем году Тарковский снял еще один короткометражный фильм «Сегодня увольнения не будет». Совместно с А. Кончаловским, тоже учившемся в те годы на режиссерском отделении, Тарковский работал над сценариями фильмов «Антарктида, далёкая страна» (фильм не был поставлен) и «Каток и скрипка». Последний фильм был поставлен Тарковским в качестве дипломной работы. Этот фильм, в создании которого принимал участие известный в будущем оператор В. Юсов, получила первый приз на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке в 1961 году. За год до того Тарковский окончил ВГИК.

Советский период творчества А. Тарковского. Фильмы 1960 - начала 1970-х годов

Первым полнометражным фильмом А. Тарковского стала работа «Иваново детство». Главные роли в нем исполнили Н. Бурляев, В. Зубков и Е. Жариков. Фильм был снят по мотивам военного рассказа В. Богомолова «Иван». Если рассказ был написан от лица молодого лейтенанта-героя и содержит несколько случайных встреч с двенадцатилетним разведчиком Иваном, все близкие которого погибли, то в фильме Тарковского не Иван на войне увиден глазами лейтенанта, а лейтенант и война увидены как бы глазами Ивана. Главный герой, у которого война отобрала мать, одержим ненавистью к врагу и желанием мстить, и только сны возвращают Ивану отобранное у него детство. Фильм был удостоен «Золотого льва святого Марка» Международного кинофестиваля в Венеции (1962) и многих других кинопремий.

Затем А. Тарковский приступил к работе над фильмом «Андрей Рублев» (первоначальный вариант названия - «Страсти по Андрею»), в котором снялись Н. Бурляев, А. Солоницын, Ю. Никулин, Р. Быков, И. Мирошниченко. Это фильм-повествование о времени с 1400 года по 1423 год, как бы увиденного глазами иконописца Андрея Рублева. Отдельные новеллы, из которых состоит фильм, сюжетно мало связаны друг с другом, но рисуют общую картину жизни средневековой Руси, в которой присутствуют и набеги татаро-монголов, и языческий праздник Ивана Купалы, и жестокость власть имущих в русских княжествах. Все это преподносится как испытание веры Андрея Рублева. Через весь фильм проходит философский спор Андрея Рублева и Феофана Грека. Сомнениям и страданиям Андрея противопоставлено спокойное и умиротворённое религиозное восприятие мира Феофаном. Он наставляет Андрея и просит его, несмотря ни на что, продолжать творить. Один из монахов, Кирилл, в начале сюжета, проклиная Феофана, уходит из монастыря. Но он возвращается вместе с Рублёвым и униженно припадает к ногам настоятеля монастыря, умоляя простить его грехи.

В это время в стране наметился переход от «оттепели» к застою, и поэтому работа над фильмом продвигалась медленно и сложно. Фильм подвергся проработкам и цензурным поправкам. В 1969 году французская фирма, получившая права на зарубежный прокат «Андрея Рублёва», показала его вне конкурса на Каннском кинофестивале, где он был удостоен приза ФИПРЕССИ. В 1971 году фильм был выпущен в отечественный прокат ограниченным числом копий.

В 1970 году Тарковский приступил к съёмкам фильма «Солярис» по одноимённому роману польского фантаста С. Лема. В фильме снялись Д. Банионис, Н. Бондарчук, А. Солоницын, В. Дворжецкий, Ю. Семенов. Главные герои картины, представители технократической цивилизации будущего, обитают в искусственном мире космической станции и исследуют планету Солярис. Музыку для фильма сочинил Э. Артемьев, в то время уже признанный корифей жанра электронной музыки в СССР. В этом фильме Тарковский раскрыл свою идею изначальной «божественной» духовности человека, выведя ее за пределы национальных и культурных границ (в фильме используется музыка И.С. Баха, полотна П. Брейгеля, иконы А. Рублева). В 1972 году «Солярис» был показан на Каннском кинофестивале и, кроме Специального приза жюри, получил также Приз экуменического жюри. В 1973 году фильм вышел в советский прокат.

«Зеркало»

В 1974 году был снят один из самых знаменитых фильмов режиссера - «Зеркало». Роли в нем исполняли А. Солоницын, М. Терехова, О. Янковский, А. Демидова. Идея создания этого фильма появилась еще в 1967 году после окончания съёмок картины «Андрей Рублев». По воспоминаниям драматурга А. Мишарина, во время прогулки с А. Тарковским на Измайловских прудах речь зашла о сценарной истории, в которой были бы отражены современность нашей страны, сегодняшний день, реалии нашей действительности. Сюжет предполагаемой картины при этом во многом совпадал с реальной жизнью А. Тарковского, в частности, обсуждались такие детали, как уход отца из семьи или непростые отношения главного героя с родителями и т. д.

Сценарий фильма под названием «Белый, белый день» А. Мишарин и А. Тарковский начали писать в начале 1968 году. Он рождался из воспоминаний собственной жизни Тарковского, из воспоминаний рассказанных кем-то историй, из обсуждений литературных произведений. Было выделено 36 эпизодов (впоследствии, учитывая намеченную длительность картины, их число сократили до 28). 14 эпизодов были написаны А. Мишариным, 14 - А. Тарковским. Сценарий имел необычную форму, его построили на предполагаемом диалоге с матерью А. Тарковского в виде анкеты: она отвечала на вопросы о своей жизни, каждый из ее ответов сопровождался своеобразным кинематографическим комментарием. Председатель Госкино СССР А. Романов был категорически против постановки фильма по этому сценарию, и проект пришлось отложить до 1972 года, когда Тарковский все же получил разрешение на съемки. Перед началом работы над картиной режиссёр пересмотрел подход к сценарию, в котором диалог с матерью предполагалось снимать скрытой камерой. По словам А. Мишарина, предположив, что мать поймёт замысел сына и откажется от съёмок, А. Тарковский решил переписать сценарий. В результате чего диалог в форме анкеты с матерью, следовавший перед каждым эпизодом, был из сценария убран.

Сам Тарковский говорил об этом фильме так: «В „Зеркале“ мне хотелось рассказать не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениями с ними, о вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве долга».

«Сталкер»

В 1979 году Тарковский поставил фильм «Сталкер» по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Еще в 1973 году режиссер оставил в своем дневнике запись о том, что его заинтересовало новое произведение братьев Стругацких. В 1974 году Тарковский впервые связался с писателями и сообщил, что заинтересован в экранизации повести «Пикник на обочине». В 1976 году Тарковский официально получает разрешение на начало съемок от Госкино СССР. Роли в фильме исполнили А. Кайдановский, А. Фрейндлих, А. Солоницын, Н. Гринько.

Действие фильма происходит в вымышленном времени и пространстве. Приблизительно за двадцать лет до начала действия фильма зарегистрировано падение метеорита. В месте его падения, названном «Зоной», стали происходить аномальные явления. В Зоне появилась некая таинственная комната, где исполнялись все самые сокровенные желания любого человека. Зону оцепили военными кордонами и колючей проволокой. Главный герой фильма по прозвищу «Сталкер» - недавно вышедший из тюрьмы человек, который зарабатывает на жизнь, организуя нелегальные экспедиции в Зону. Его наняли проводником Профессор и Писатель, которые хотят проникнуть в Зону и найти комнату исполнения желаний. Благополучно избежав всех ловушек Зоны, герои добираются до комнаты. Но, Профессор, как выясняется, пришел туда с целью уничтожить комнату. Он нашел созданную им ранее, а потом спрятанную в Зоне 20-килотонную бомбу. Свое намерение он объяснял стремлением предотвратить претворение в жизнь опасных подсознательных желаний, которые могут привести к гибели человечества. Сталкер убеждает его, что уничтожать комнату нельзя, иначе люди потеряют надежду. Писатель отказывается загадывать желание, объясняя это тем, что никому не дано в полной мере понять свои самые сокровенные мечты. Поняв, что в Зону ходить бессмысленно, как и разрушать комнату, Профессор разбирает и выбрасывает бомбу. С порога комнаты герои, так и не загадав желания, уходят назад. Сталкер возвращается домой и говорит жене, что в людях не осталось веры, необходимой как для похода в Зону, так и в жизни.

«Сталкер» стал важной вехой в творчестве режиссера. Картина была в целом оценена критиками как одно из его наиболее значительных произведений и важное явление мирового кинематографа в целом. Этот фильм, в отличие от большинства других фильмов Тарковского, почти не был изменен цензурой и был выпущен в прокат в СССР. В 1980 году «Сталкер» был показан на Каннском кинофестивале и получил Приз экуменического жюри. В том же году Тарковскому было присвоено звание Народного артиста РСФСР.

В эмиграции. Болезнь и смерть.

В 1980 году режиссер уехал в Италию для работы над фильмом «Ностальгия». По сценарию фильма, главный герой, русский писатель А. Горчаков и его переводчица Эуджения, путешествуют по Италии с целью изучения биографии русского композитора XVIII века Павла Сосновского. Сам Тарковский так говорил об этом фильме: «Я хотел рассказать о русской форме ностальгии - о том типичном для нашей нации состоянии души, которое охватывает нас, русских, когда мы находимся вдали от родины». В 1983 году фильм «Ностальгия» был показан на конкурсе Каннского кинофестиваля и получил Приз за режиссуру, Приз ФИПРЕССИ и Приз экуменического жюри. По окончании фестиваля и завершении срока командировки Тарковский с женой продолжал оставаться в Италии. Из Рима он отправил письмо на имя председателя Госкино СССР Ф. Ермаша, в котором просил предоставить ему, его жене, теще и 12-летнему сыну Андрею возможность в течение трёх лет жить в Италии. Но в просьбе ему было отказано, и в июле 1984 года режиссер объявил о своём решении не возвращаться на Родину. В СССР появился запрет на показ его фильмах в кинотеатрах и на упоминание имени Тарковского в печати. В 1985 году А. Тарковский снимает в Швеции свой последний фильм - философскую драму «Жертвоприношение», по собственному сценарию (идея фильма была почерпнута из киносценария «Ведьма» А. Стругацкого). В декабре 1985 года врачи диагностируют у режиссера рак легких. А. Тарковский умер в Париже в возрасте 29 декабря 1986 года.