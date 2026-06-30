ТАРИВЕРДИЕВ МИКАЭЛ ЛЕОНОВИЧ

Российский и советский композитор.

Ранние годы

Родился в семье Леона и Сатеник Таривердиевых. Отец – директор Госбанка Грузии. Мать – заведующая Главным статистическим управлением. Детство Микаэла мало отличалось от детства его тбилисских сверстников, хотя его семья была достаточно состоятельной. Однако довольно рано у него появилось увлечение, определившее его жизненный путь. В автобиографии «Я просто живу» Микаэл Леонович так рассказывал о нем: «Музыкой я стал заниматься почти случайно. Просто у наших соседей был рояль. Я стал так часто к ним наведываться и брыньчать, что сосед, не выдержав, сказал: «Пусть папа купит тебе пианино». Так все и началось». Однако повторять гаммы мальчику быстро надоело, а играть сложные произведения он не умел. Поэтому Таривердиев стал сочинять музыку сам. Семья со всей серьезностью отнеслась к музыкальным штудиям Микаэла и всячески поддерживала и направляла его в этом пути.

Так, Микаэл учился в 43-й тбилисской школе, параллельно посещая музыкальную школу при Тбилисской консерватории по классу фортепиано и музыкальное училище по классу композиции под руководством Ш. Мшвелидзе. Несмотря на серьезное занятие музыкой, Таривердиев отмечает, что ему было свойственно увлекаться и другими занятиями: «У меня были постоянно меняющиеся страсти. Я занимался боксом, фехтованием, лошадьми, мотоциклом, плаванием. Периодически меня приносили домой то с перебитым носом, то окровавленного после того, как я вылетел на полном ходу из мотоцикла или упал с лошади. И все-таки лет в тринадцать-четырнадцать музыка перебила все другие увлечения».

Становление

После окончания школы поступил в Ереванскую консерваторию, где проучился полтора года. В 1953 г. Таривердиев поступил в Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу композиции, где его куратором стал А. Хачатурян . Микаэл Леонович так вспоминал своего учителя: «Атмосфера, которую создавал вокруг себя этот удивительно талантливый и жизнерадостный человек, способствовала нашему раскрепощению и творчеству. Он учил нас сочинять не по обычным устоявшимся канонам, как это было в других классах, где музыка писалась при непосредственном участии профессора. Он давал нам полную свободу действий». В 1957 г. Таривердиев окончил Консерваторию и был принят в Союз композиторов СССР. В том же году состоялся его дебют в Зале им. Чайковского. В конце 1950-х он написал вокальный цикл на ранние стихи В. Маяковского для концерта в Большом театре. Благодаря обращению к творчеству поэта последовало знакомство с Л. Брик , которая в свою очередь представила Таривердиева Белле Ахмадулиной и Андрею Вознесенскому.

Кинодебют Микаэла Леоновича в качестве композитора состоялся в фильме «Юность наших отцов» (1958). В том же 1958-м Таривердиев был принят в Союз кинематографистов. В 1961 г. Таривердиев написал музыку для киноленты «Человек идет за солнцем»: «А я поставил перед собой такую задачу — обойтись без струнных, пойти по пути не лейт-мотивов, а лейт-тембров. Чтобы определенный тембр вызывал определенные ассоциации. Тембр трубы, флейты, клавесина. Впервые попробовал клавесин. В нашем кинематографе его тогда еще никто не использовал». Также Таривердиев создал музыку для таких фильмов как «Мой младший брат» (1962), «До свидания, мальчики» (1964), «Любить…» (1968).

В 1950-е Таривердиев активно писал инструментальную музыку (««Мимолётности» для фортепиано», 1953; «Полифоническое трио», 1957). В 1960-е занимался сочинением для театральных постановок («Назначение», 1963, театр «Современник»; «Прощай, оружие!», 1966, театр Ленком). Композитор активно гастролировал. В эти десятилетия значительное внимание он уделял написанию вокальных циклов на стихотворения (Б. Ахмадулиной, Е. Винокурова, Е. Евтушенко , В. Высоцкого и др.), романсов и песен: «Моя музыка была как бы внутренним протестом против крикливой помпезности советского массового искусства. Принципы, по которым я делал эти циклы, близки к тем, по которым я писал и камерную вокальную музыку».

В 1970-е Таривердиев создал музыку для кинолент «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы», принесшую ему большую популярность: «У меня начался новый наворот известности. Песни исполнялись по радио, телевидению бесконечно. На телевизионном фестивале «Песня-72» обе песни получили две первые премии. Меня просто разрывали на части».

Всего Таривердиев написал музыку к 132 кинолентам, создал многочисленные романсы, песни, вокальные циклы, значителен его вклад в области инструментальной музыки. В поздний период творчества им были созданы три концерта для органа («Полифоническая тетрадь», «Кассандра»), симфонии и концерты для скрипки с оркестром. Композитор был удостоен многочисленных премий, как в СССР, так и заграницей. В 1990 г. Таривердиев стал одним из основателей и президентом Гильдии композиторов кино Союза кинематографистов России.

Скончался от сердечного приступа в 1996 г.