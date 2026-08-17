ТАРГОВИЦКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ

Союз польских магнатов, направленный против конституции Речи Посполитой 1791 года и других реформ Четырехлетнего сейма (1788-1792).

Создание конфедерации

Недовольные последними преобразованиями в Польше и потерей своего влияния (в январе 1792 года они были лишены всех государственных должностей), магнаты, во главе которых стояли Ф.К. Браницкий, С. Ржевусский, С. Потоцкий, начали собирать собственную партию. Они обратились за военной помощью и поддержкой к Г.А. Потемкину и Екатерине II , поскольку по Варшавскому договору 1768 года Россия являлась гарантом государственного устройства Польши. В марте 1792 года Потоцкий и Ржевуский приехали в Санкт-Петербург на тайное совещание, на котором было принято решение о создании конфедерации и военной помощи со стороны России.

14 мая в местечке Тарговицы магнаты Потоцкий, Браницкий, Ржевусский основали конфедерацию против Конституции 1791 года. Во главе армии был поставлен Потоцкий. В Речи Посполитой стала создаваться параллельная государственная система: учреждались собственные суды, провинциальные воеводства. Сейм и новая Конституция были объявлены вне закона, а государственные деятели, принявшие ее, объявлялись преступниками.

18 мая 1792 года посланник России в Варшаве Я.И. Булгаков вручил правительству декларацию, в которой принятие Конституции 1791 года объявлялось поводом для разрыва отношений между Речью Посполитой и соседними государствами. Одновременно русские вооруженные силы численность в 65 тысяч человек под командованием М.В. Каховского вошли на территорию Речи Посполитой.

Приход к власти деятелей Тарговицкой конфедерации

Деятели Тарговицкой конфедерации обратились к народу Речи Посполитой с двумя универсалами, в которых оправдывалось вступление русских войск на собственную территорию, говорилось о защите старого порядка, а также о запрете в печати публикаций, оскорблявших Тарговицкую конфедерацию. При конфедерации был назначен уполномоченный от Екатерины II Ф.А. Бюлер. Наступление русской армии было успешным, войска Речи Посполитой терпели поражение. В этих условиях король С.А. Понятовский начал переговоры с Екатериной II и в июле 1792 года присоединился к Тарговицкой конфедерации. Военное сопротивление прекратилось, все население было приведено к присяге. Местом своего пребывания генеральная конфедерация объявила Брест-Литовск, в стране начались преследования противников нового строя, король практически потерял какое-либо внимание на положение дел.

Второй раздел Речи Посполитой

Параллельно проходили дипломатические переговоры между Пруссией, Россией и Австрией о втором разделе Речи Посполитой. Новым российским посланником в Речи Посполитой стал Я.Е. Сиверс, стремившийся уничтожить влияние Тарговицкой конфедерации и взять под собственный контроль все рычаги государственного управления. 27 марта 1793 года была объявлена декларация России о разделе польско-литовского государства. Польские войска вместе с жителями территорий, отходящих России, присягнули на верность Екатерине II. Для деятелей конфедерации это стало полной неожиданностью, некоторые выступили резко против, но большинство приняло ее и пошло на ее признание. Результатом политики России стал самороспуск Тарговицкой конфедерации 15 сентября 1793 года, на ее месте создавалась т.н. Гродненская конфедерация.