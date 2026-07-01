КОНФЕДЕРАЦИЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ - форма государственного устройства, при которой образующие союз государства сохраняют свою независимость, имеют собственные органы власти и управления, а для координации действий в определённых областях создаются специальные объединённые органы.
В отличие от федерации, которая является союзным государством, конфедерация - союз государств.
Государства, входящие в конфедерацию, сохраняют свою самостоятельность, суверенитет и раздельное членство в ООН (конфедерация Сенегамбия - объединение Сенегала и Гамбии в 1982-1989 годы).
Решения высших органов конфедерации обычно подлежат ратификации в государствах-членах, которые имеют право нуллификации, т. е. право не согласиться с принятым решением. Поэтому решения по вопросам, касающимся всех членов конфедерации, принимаются, как правило, на основе согласия представителей всех государств в высших органах конфедерации.
В современном мире «классических» конфедераций нет.
Элементы конфедерации присущи ЕС, включающему 27 государств-членов, Союзному государству Белоруссии и России; 2) название некоторых международных и внутригосударственных объединений в основном некоммерческого характера (конфедерация профсоюзов, конфедерация объединений работодателей и др.).