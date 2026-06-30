ТАРАСОВЫ

Откуда пошли Тарасовы?

Крупная купеческая династия Тарасовых имеет армянские корни. Тарасовы (Тарасяны) – выходцы из черкесогаев, закубанских армян, которые переселились на Кавказ и на протяжении длительного времени соседствовали с черкесами. Постепенно Т. завоевали авторитет среди местного населения, и уже к приходу сюда русских смогли использовать имевшиеся преимущества.

Семейное дело

Сооружение в регионе железной дороги между Владикавказом и центром Российской империи открыло новые возможности для семейства. В Армавире начали массово открываться магазины и склады. Открыл свой бизнес здесь в 1839 г. и Аслан Торосян, который вскоре ввел в дело сыновей Ивана, Михаила, Александра, Лазаря и Гавриила.

С русификацией региона Т. сменили фамилию и превратились из Тарасян в Тарасовых. Их дело ширилось, и постепенно семья обзавелась складами и магазинами в Армавире, Екатеринодаре, Симферополе, Ставрополе и Астрахани.

Началось строительство и покупка производств. В 1875 г. Т. владели Армавирской ватной фабрикой, которая к 1913 г. приносила 400 тыс. руб. в год. В 1902 г. Т. получили золотую медаль выставки, организованной Кубанским экономическим обществом.

Головокружительные успехи

Под контролем Т. находился Северо-Кавказский банк. Именно он выделял денежные средства на сооружение железной дороги Туапсе – Армавир, субсидируя ее.

Организованное семейством «Товарищество мануфактур братьев Тарасовых» превратилось в одно из крупнейших обществ на Северном Кавказе. Его правление еще в 1903 г. перебралось в Москву.

Первоначально члены семьи Т., которые оказались в Москве, вели довольно скромный образ жизни, снимая жилье и передвигаясь в вагонах третьего класса. Однако вскоре они записались в купцы 1-й гильдии. Александр и Гавриил Аслановичи построили в Москве большие дома, а семья Т. считалась одной из богатейших в начале XX в.

Т. занимались торговлей, владели многими фабриками и мануфактурами, гостиницами, в их собственности находилось многочисленное имущество и недвижимость, земельные угодья на Кавказе. Т. занимались бакалеей и гастрономией. Как и многие богатые семьи, Т. активно жертвовали на благотворительность.

Октябрьская революция вынудила семейство Т. перебраться за границу. Они покинули Новороссийск и через Константинополь прибыли в Венецию. Местом их постоянного жительства стал Париж.