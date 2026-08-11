ТАРАСОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (2014), научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 13 марта 1988 года в Ленинграде. В 2011 году окончил исторический факультет Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. В 2014 году окончил факультет истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В 2011–2014 годах обучался в аспирантуре Санкт-Петерубргского института истории РАН.

С 2014 года– научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России СПбИИ РАН.

В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Военная организация большевиков и борьба за власть в Петроградском гарнизоне в 1917 г.».

С 2016 года – доцент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В. И. Ленина.

В 2010–2012 годах преподавал историю в классической гимназии № 610 (Санкт-Петербург).

В область научных интересов входят политическая и социальная история России начала XX века, история российских революций.

Сочинения

Автор ряда статей в издании: Россия в Первой мировой войне. 1914—1918. Энциклопедия в 3 т. М.: Политическая энциклопедия, 2014;

Большевики и «шкурный» большевизм. Вопрос о пополнениях в Петроградском гарнизоне в марте—июне 1917 года // Родина. 2014. №11. С.65—67;

Встреча В.И.Ульянова (Ленина) 3 апреля 1917 г. на Финляндском вокзале в воспоминаниях // Петербургский исторический журнал. 2014. № 1. С. 137—153

Причины «разложения» Петроградского гарнизона в 1917 году. К постановке проблемы // Межвузовская научная конференция «Россия в эпоху революций и реформ». СПб., 2016. С.188-212;

Проявления политического насилия в Петроградском гарнизоне в мае—июле 1917 г. // Новейшая история России. 2014. №1(9). С.28—39;

Резолюции солдат Петроградского гарнизона как исторический источник // Вспомогательные исторические дисциплины. Т.XXXV. СПб., 2016. С.171-183;

Роль общеполковых собраний и митингов в борьбе за власть в Петроградском гарнизоне в марте—июле 1917 г.// Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2014. Вып. 4. С.182—188.