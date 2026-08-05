ТАРАСОВ БОРИС ФАВСТОВИЧ

Юрист, социалист-революционер.

Происхождение и образование.

Сын титулярного советника, преподавателя духовной семинарии. Окончил в Красноярскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета.

Служба и сотрудничество с эсерами.

Во второй половине 1890-х гг. служил судебным следователем в Канском окружном суде. В 1898 г. выехал за границу, побывал в Вене, Цюрихе, Берне и Берлине, а по возвращении в Россию в 1899 г. обосновался в Москве, где устроился помощником присяжного поверенного. Здесь он вошел в сношения с членами Северного союза социалистов-революционеров, вступив затем в образовавшуюся ПСР. В конце лета 1901 г. был приглашен Л.П. Булановым, П.П. Крафтом и Брешко-Брешковской на совещание в Саратов, где ему предложили организовать партийную типографию.

В 1902 г. был арестован в Пензе, где располагалась подпольная типография. Был отправлен в ссылку в Якутск, откуда в августе 1904 г. совершил побег за границу. Жил в Париже, где еще больше сблизился с партийным руководством.

Возвращение в Россию.

В мае 1905 г. ему удалось нелегальной вернуться в Россию. Некоторое время жил в Севастополе, где был амнистирован, там же женился на О.П. Красильниковой. Был арестован по делу Б. Никитенко, но был оправдан за недоказанностью обвинения. Выступал защитником на политических процессах. В марте 1907 г. был выдан Е.Ф.Азефом, вскоре оправдан, но жена была сослана в Сибирь, куда он и отправился. Отошел от нелегальной политической деятельности, работал юристконсультом в банке.

Во время Первой мировой войны, в 1915 г. организовал легальную эсеровскую газету "Отклики Сибири", входил в Красноярский комитет ПСР, вел пропаганду среди рабочих железнодорожных мастерских. После Февральской революции был назначен комиссаром Временного правительства в Красноярске, также стал председателем суда. Не принял Октябрьскую революцию. В 1921 г. - член так называемого «Буферного правительства» в Чите т.н. Дальневосточной республики.

Арест.

Здесь же в 1922 г. вместе с другими эсерами был арестован, отправлен в Иркутскую тюрьму, затем в Ярославский политизолятор. 5 января 1923 г. приговорен к 3 годам лагерей и отправлен в Петроминский лагерь. В 1925 г. отправлен снова на 3 года в ссылку в Ката-Купан. После этого еще несколько раз подвергался аресту и ссылке. В 1937 г. вновь арестован и приговорен «тройкой» НКВД за деятельность в «антисоветской террористической организации эсеров», 23 ноября - расстрелян.