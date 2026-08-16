ТАРАСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Известный русский врач-невропатолог и психиатр, а также общественный деятель XIX века.

Семья. Образование

Алексей Тарасенков родился в 1816 году в Москве. Сведения о его семье, детстве и начальном этапе образования разнятся. По одним источникам, его отец был торговцем и готовил сына к этому же занятию, назначив приказчиком в чайный магазин в Торговых рядах. Другая версия гласит, что Алексей рос в бедной семье и воспитывался одной матерью. Так или иначе, образование свое Алексей начал в Первой московской гимназии, после окончания которой поступил на медицинский факультет Московского университета .

Врачебная деятельность

В 1838 году Тарасенков окончил университет и получил звание лекаря первого разряда. В 1840-1844 годах он совмещал сразу несколько медицинских должностей. В 1844 году ему было присвоено звание штаб-лекаря (к этому моменту Тарасенков написал диссертацию «О признаках головного воспаления вообще и arachoiditis в особенности»). С 1845 года Алексей Тарасенков служил врачом Московской Екатерининской больницы, а в 1853-1858 годах - ее главным врачом.

В 1852 году Алексей Тарасенков женился на Елизавете Львовне Чебышевой (она была сестрой Пафнутия Чебышева , будущего академика, математика и механика, которого Тарасенков, будучи еще студентом Московского университета, готовил к экзамену по латыни). В браке родились сыновья Алексей, Сергей и Петр и дочери Елизавета и Анна.

С 1858 года Алексей Тарасенков - главный врач Шереметевской больницы. За 15 лет, в течение которых он руководил этим учреждением, было проведено немало усовершенствований - введение регулярного обхода больных, обновление выписки лекарств, установление строгого контроля над их назначением и приобретением. Попечителю - графу Шереметеву - главный врач предложил открыть дополнительную медицинскую кассу, в которой при выписке пациенты могли бы получать пособие. Шереметев выделил средства для осуществления этого плана в особый фонд, и начинание доктора Тарасенкова было реализовано.

Писатель и общественный деятель

В 1850-е годы Тарасенков лечил Н.В. Гоголя , к сожалению, безуспешно. Этот период доктор осветил в мемуарах «Последние дни жизни Н.В. Гоголя». Алексей Терентьевич также писал много научных статей и трудов, основанных на широкой врачебной практике. Среди них такие работы, как «О том, как излечиваются болезни и что называется лекарством» (1850); «Помешательство ума после холеры» (1854); «Замечания о господствующих перемежающихся лихорадках» (1854); «Эпидемическая дифтерическая жаба» (1854); «Случай перехода острого ревматизма в холеру» (1857); «Сам больной лечит hydrocoele уколом шила» (1859); «Взгляд врача на женское воспитание» (1859); «Нечто о больницах» (1859) и другие.

Тарасенков вел и активную общественную жизнь. С 1854 года он состоял в Физико-медицинском обществе, с 1858-го - в Обществе русских врачей в Москве, а в 1863 году Алексей Тарасенков избирался в Московскую городскую думу.

Алексей Терентьевич Тарасенков скончался в мае 1873 года. Похоронен в Москве, в некрополе Донского монастыря.