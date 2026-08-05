ТАРАНОВСКИЙ КИРИЛЛ ФЕДОРОВИЧ

Югославский и американский филолог-славист русско-польского происхождения, один из наиболее известных стиховедов XX века. Труды по русской и славянской метрике, поэзии Мандельштама, семантике поэтического языка.

Происхождение и образование.

Родился в семье профессора права Фёдора Васильевича Тарановского в Юрьеве. В 1920 году вместе с родителями эмигрировал в Королевство СХС. Окончил сербскую гимназию и два факультета Белградского университета: вначале юридический (1933), впоследствии филологический (1936). В конце 1930-х годов учился также в Карловом университете Праги, где большое влияние на него оказало тесное общение с членами Пражского лингвистического кружка и особенно с Р.О. Якобсоном.

Литературная творчества и докторская диссертация.

В молодости занимался литературным творчеством (стихи, переводы с русского и польского, литературная и театральная критика). С 1931 г. изучал творчество О.И. Мандельштама. Учился в аспирантуре под руководством А. Белича. В июле 1941 г. уже после оккупации Югославии защитил в Белграде докторскую диссертацию «Русские двусложные размеры», ставшую, после её публикации в 1953 году, одной из самых известных работ по поэтике в XX в. В ней было просчитано 300 000 строк русских ямбов и хореев от Тредиаковского до Фета и от Пушкина до П.Вейнберга. Преподавал в Белградском университете.

США.

В 1959 г. по приглашению Р. Якобсона переехал в США, преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (1959—1963) и в Гарвардском университете на кафедре славистики (1958—1959 и 1963—1981), вёл семинар по Мандельштаму. Тематика его стиховедческих работ расширяется: наряду с ритмикой в нее входит фоника, звуковая символика, стиха.

С 1981 года в отставке. Умер 18 января 1993 года в Арлингтоне (англ.) русск., штат Массачусетс.