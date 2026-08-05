ТАРАНОВСКИЙ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Крупнейший авторитет в области истории права славянских народов.

Происхождение и образование.

Родился он в русско-польской семье (мать – полька), закончил гимназию в Варшаве и Юридический факультет Варшавского университета, был оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре истории русского права под руководством Ф.И. Леонтовича. В 1902—1903 гг. на стажировке в университетах Гейдельберга, Гёттингена и Берлина, собирал материал для магистерской диссертации в библиотеках Германии и Франции. В 1905 г. Тарановский защитил магистерскую «Юридический метод в государственной науке: Очерк развития его в Германии», а в 1911 г. - докторскую диссертацию «Догматика положительного государственного права во Франции при старом порядке».

Университетская карьера в России.

Проработал Тарановский в Варшавском университете до 1906 г., после чего вследствие приостановления работы университета перешел в Демидовский юридический лицей в Ярославле экстраординарным профессором на кафедру государственного права. С 1909 по 1917 г. параллельно преподавал в Александровском Лицее. С 1911 по 1917 г. – ординарный профессор Юрьевского университета. В 1917-1919 гг. профессор кафедры истории русского права в Санкт-Петербургском университете. Один из основателей и действительный член Украинской академии наук (1918 г.). Позже короткое время преподавал в Харькове, Екатеринославле (Днепропетровск), Симферополе.

В Югославии.

В марте 1920 г. Тарановский прибыл из Одессы в Королевство СХС, где сразу же стал внештатным профессором. В 1922 г. он стал договорным ординарным, а в 1926 г. ординарным профессором.

С 1930 г. (после отъезда Е.В. Спекторского в Любляну) Ф.В. Тарановский до самой смерти возглавлял Русский научный институт в Белграде. Он были членом-корреспондентом Болгарской академии наук, Славянского института в Праге. 15 февраля 1932 г. был избран действительным членом САНУ. По случаю его избрания, президент академии Богдан Гаврилович обратился к Ф.В. Тарановскому со следующими словами: «Ваши научные труды из области истории славянского права – русского, польского и сербского – получили признание во всем мире. В Ваших трудах воссоздан облик правовой жизни нашего средневековья, воссоздан столь ярко, что сегодня можно сказать: сегодня история нашего права того времени столь же зрима, как правовая жизнь государств Запада».

Пребывание в Югославии оказалось для Федора Васильевича весьма плодотворным − помимо чтения лекций по истории славянского права он написал ряд ценных исследовательских статей и монографий по истории сербского права: «Введение в историю права славян» (1923), «Основы законодательства в Законнике царя Стефана Душана», «Славянство как предмет историко-юридического изучения», трехтомную «Историю сербского права в государстве Неманичей» (1931-35).

Сочинения:

Обзор памятников магдебургского права западно-русских городов литовской эпохи: Ист.-юрид. исслед. Варшава, 1897.

Юридический метод в юриспруденции. Очерк развития его в Германии. Варшава, 1904.

Историческое происхождение юридической школы немецких государствоведов. СПб., 1905.

Историческое и методологическое взаимоотношение истории, догмы и политики права. СПб., 1907.

Норманская теория в истории русского права. Варшава, 1909.

Догматика положительного государственного права во Франции при старом порядке. Юрьев, 1911.

Увод у историју словенских права. Друго прерађено и допуњено издање. Београд, 1933.

Историја српског права у Немањићког држави. Београд, 2002. (Переизд. 1931 г.).

Энциклопедия права: Учеб. пособие для вузов по юрид. спец. СПб., 2001.

История русского права. М., 2004.