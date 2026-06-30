ТАРАН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Генерал-лейтенант авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1942, 1944).

Биография

Родился 5 (по новому стилю – 18) октября 1916 года в селе Шолохово (ныне – Никопольский район Днепропетровской области Украины). Окончил семь классов школы и школу ФЗУ, после чего работал электриком. Без отрыва от производства прошёл обучение в аэроклубе города Никополя . В ноябре 1937 года был призван в РККА . В 1938 году окончил Качинскую ВАШЛ, после чего служил в бомбардировочных авиачастях. Участвовал в польском походе 1939 года и советско-финской войне . За несколько боевых вылетов на бомбардировки финских войск был удостоен первой своей награды – ордена Красной Звезды.

Великая Отечественная война

С первых же дней войны находился в действующей армии. Сражался в 81-м дальнебомбардировочном авиаполку, в августе 1942 года преобразованном в 5-й гвардейский. Командовал звеном, затем был заместителем командира, командиром эскадрильи. Бомбил скопления танковых, мотомеханизированных и стрелковых частей, важные промышленные объекты, переправы через водные преграды, железнодорожные перегоны. Кроме того, много раз в одиночку совершал вылеты на воздушную разведку, а также на разбрасывание агитационных листовок на вражеские позиции. Даже при плохой погоде, при сильном противодействии зенитной артиллерии, в условиях отсутствия истребительного прикрытия, на любых, в том числе малых, высотах успешно выполнял все поставленные задачи.

Проявил себя как отлично подготовленный лётчик, в совершенстве освоивший технику пилотирования. Мог летать на полный радиус действия с максимальной нагрузкой самолёта. В бою вёл себя смело и мужественно, в критических условиях всегда принимал тактически верные решения. В 1942 году попал под немецкий авианалёт и был ранен осколком в голову. Пользовался большим авторитетом среди личного состава.

По состоянию на 11 сентября 1941 года Таран совершил 59 боевых вылетов, 26 из которых – в тёмное время суток. За это он получил звание Героя Советского Союза. К 30 ноября 1943 года на его счету было уже 350 вылетов, 202 из которых – ночные в системе дальней авиации, за что лётчик во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

С апреля 1945 года командовал 240-м гвардейским бомбардировочным авиаполком. Во главе его успешно действовал в период боёв за Кёнигсберг и штурм Берлина . Всего к 9 мая 1945 года совершил 356 вылетов.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в различных авиационных частях. В 1958 году окончил ВАГШ ВС СССР. В 1960-1979 годах возглавлял крупные подразделения в Главном оперативном управлении ГШ ВС СССР. В мае 1979 года уволен в запас. Умер 14 сентября 2005 года.