ТАНЗИМАТ

Танзимáт ( тур. tanzimat от араб. «упорядочение») — принятое в научной литературе название периода реформ в Османской империи (ОИ) в 1839–1871/1881.

Предпосылками Т. стали военно-политические и финансовые проблемы, обострившиеся после поражения османов при Незибе (24 июля 1839) от сил Мухаммада Али и скоропостижной смерти Махмуда II . Влиятельный министр внешних сношений Мустафа Решид-паша убедил 16-летнего султана Абдулмеджида (1839–1861) издать хатт-и шериф (указ) о реформах (3 ноября 1839). Подчеркивалось, что они затронут всех подданных без различия их вероисповедания. Это должно было купировать сепаратистские тенденции, которые уже привели к независимости Греции (1829), и консолидировать все население ОИ с помощью идеи османизма. Ключевые задачи Т. Решид-паша видел в укреплении внутриполитического и международного положения ОИ.

Были приняты законы об отмене откупной системы (ильтизам) (1840), снижении срока военной службы до 5 лет (1843), создании светских школ (1846), допуске немусульман на равных основаниях с мусульманами в качестве свидетелей в суде (1847), введении коммерческого кодекса по образцу французского (1850), создании при губернаторах (вали) советов ( меджлисов ) из представителей местной знати и религиозных авторитетов (1852).

Это упрочило международное положение ОИ. Великобритания, Австрия, Пруссия и Россия помогли Порте вытеснить Мухаммада Али из Сирии. Лондонская конвенция о проливах 1841 восстанавливала «древнее правило» об их закрытии в мирное время для военных судов всех стран. Но установления Т. исполнялись плохо и встречали сопротивление консервативной части общества.

После Крымской вой­ны 1853 – 1856 под давлением Великобритании и Франции великим везиром Али-пашой и министром внешних сношений Фуад-пашой был обнародован (18 февраля 1856) новый имперский указ (хатт-и хумаюн) о реформах. Акцент делался на создании современной финансовой системы, привлечении европейского капитала и использовании западного опыта, что означало предоставление дополнительных возможностей европейским предпринимателям. Хатт-и хумаюн упоминался в тексте Парижского мирного договора 1856 , что содействовало укреплению позиций западного капитала и установлению европейскими державами косвенного контроля над ОИ.

Были также приняты уголовный и земельный кодекс (1858) и закон о вилайетах (1864), проведена кодификация норм шариата (многотомный свод гражданских законов — Меджелле, 1869–1876), развивалось светское образование (Органический закон о народном просвещении 1869). Укреплялась вертикаль власти и ее контроль над провинциями, продолжалась модернизация армии. Стремление к вестернизации и секуляризации проявилось в области права, культуры и образования, где светские институты стали функционировать параллельно с исламскими. Были созданы благоприятные условия для предпринимательской деятельности, складывания национальной интеллигенции, развития науки. Из сформированной Т. служилой интеллигенции вышли просветители и идеологи общества «Новые османы».

Завершение реформ Т. часть исследователей связывают со смертью одного из архитекторов реформ великого везира Мехмеда Эмин Али-паши в 1871 и ссылкой Мидхат-паши в 1877, другие — с разгоном османского парламента и приостановкой действия Конституции в 1878 (см. Мидхата конституция 1876 ), третьи — с банкротством ОИ в 1879 и созданием Администрации Оттоманского государственного долга в 1881. При Абдулхамиде II (1876–1909) наследие Т. подверглось значительной ревизии. На время укрепив целостность ОИ, реформы Т. не помогли удержать периферийные территории, спасти экономику от деградации и внедрить идею османизма. Но они задали вектор общественно-политического развития (секуляризацию, централизацию, кодификацию, парламентаризм и др.), который продолжили младотурки , а затем кемалисты.

Ист. : Moltke H. von . Türkiye Mektupları. İstanbul, 1969; Lutfî . Târih. İstanbul, 1999.

Лит. : Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII — начало XX в.). М., 1993; Финкель К. История Османской империи: видение Османа. М., 2017; Şiviloğlu M. R. The Emergence of Public Opinion. State and Society in the Late Ottoman Empire, 1826–1876, Cambridge, 2018. П. В. Шлыков.