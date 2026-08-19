ТАНЗАНИЯ

Танзáния (Объединенная Республика Танзания) — государство в Вост. Африке. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе — с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, юге — с Замбией, Малави и Мозамбиком. Номинальная столица — Додома, фактическая столица — Дар-эс-Салам . Площадь — 945 203 кв. км (материковая часть — 942 600 кв. км, острова Занзибар, Пемба, Мафия и др. — 2,6 тыс. кв. км.). Численность населения — около 60 млн человек (2019), около 80 % проживает в сельской местности. Этнический состав — около 120 различных групп, наиболее многочисленные: сукума, ньямвези, чагга, маконде и др. Ни одна из них не превышает 10 % от численности населения. Большая часть этнических групп относится к народам банту, часть — к нилотам и койсанским народам. Около 1 % составляют лица индийского, арабского, европейского, китайского и иного происхождения. Государственные языки — суахили (язык межэтнического общения) и английский. Родным для большей части танзанийцев является язык их этнической группы. Христиане составляют 63 % населения, мусульмане — 34 %, остальные придерживаются местных автохтонных и других вероисповеданий.

Президентская республика. Президент избирается на 5 лет и может занимать пост два срока. Законодательная власть принадлежит парламенту, в который входят президент и Национальное собрание. Срок его полномочий — 5 лет.

Исполнительная власть осуществляется президентом, он же является главой правительства, а также главнокомандующим вооруженными силами.

Доколониальная история. Издревле земли нынешней Т. населяли народы, родственные современным койсанам. Они занимались охотой и собирательством. Примерно в I тысячелетии до н. э. с Эфиопского нагорья переселились кушитские племена. К началу нашей эры пришли народы, говорящие на языках группы банту. В середине I тысячелетия н. э. на побережье появились персидские, а затем арабские работорговцы.

В VII–VIII вв. на побережье на стыке местных и исламской культуры, принесенной переселенцами из Аравии и Персии, возникла знаменитая суахилийская (от араб. сахель — «берег») цивилизация. К XIII в. появившиеся по всему восточноафриканскому побережью торговые поселения выросли в крупные города-государства Килва , Пате, Ламу и др.

Суахилийская цивилизация была очагом торговли и каменного городского строительства. Здесь расцвела и богатая духовная культура, с характерными лирическими песнями и эпическими поэмами на языке суахили. В каждом городе-государстве велись хроники, служившие бесценным источником для последующих историков. Города-государства суахили пришли в упадок после Великих географических открытий , в результате которых португальцы постепенно перехватили инициативу в морской торговле — основе экономического процветания суахилийских городов.

Наследником суахилийской цивилизации стал Занзибарский султанат, возникший по воле оманского султана Сейида Саида, решившего перенести на о. Занзибар свою столицу. К 1832 он переехал туда, включив в свои владения до трехсот соседних островов (самые крупные — Пемба и Мафия). При Сейиде Саиде и его преемниках на Занзибаре и соседних островах были заложены гвоздичные плантации, ставшие основой экономического процветания султаната, наряду с работорговлей. Занзибарский султанат стал ее крупным центром, поставляя рабов из внутренних районов Вост. Африки на Ближний Восток. В г. Занзибар процветал большой невольничий рынок, на рабском труде держались и занзибарские плантации.

После смерти Сейида Саида в 1856 его империя была поделена между наследниками на две части — Оманский и Занзибарский султанаты. Зан­зибарские султаны вели активную внешнюю политику, на острове открылись консульства всех ведущих европейских держав и США. Здесь велось активное строительство, был возведен знаменитый «Бейт-эль-Аджаб» — султанский дворец чудес. Занзибар стал воротами в Восточную Африку для европейских товаров, а невольничий рынок был закрыт в 1871 султаном Сейдом Баргашем под давлением европейских держав. 1 июля 1890 Великобритания и Германия подписали договор, по условиям которого Занзибар и прилегающие острова признавались сферой влияния Великобритании и становились ее протекторатом.

Колониальный период. В 1885 континентальная часть Т. стала владением Германской империи под названием Германская Восточная Африка (ГВА) и принадлежала ей до 1919. Германские власти фактически ввели систему прямого управления ГВА, но были сохранены ливали и акиды (традиционные наместники султана) в прибрежной полосе, входившей раньше в Занзибарский султанат. В ГВА переселялись немецкие колонисты, в начале ХХ в. их насчитывалось 650 человек, а в 1914 — около 5,5 тыс. Им принадлежали лучшие земли — до 778 тыс. га, из года в год увеличивался вывоз из ГВА сельскохозяйственной продукции.

Местные народы оказывали ожесточенное сопротивление колонизаторам. В 1888–1890 восстание под руководством Бушири бин Салима охватило ряд внутренних районов страны и часть побережья. В решающем сражении при Багамойо Бушири был взят в плен и затем казнен. В 1891–1893 вспыхнуло восстание на севере страны под руководством Бваны Хери, в 1891–1898 — восстание народа хехе во главе с Мквавой. Но самой масштабной и кровопролитной была антиколониальная вой­на маджи-маджи в 1905–1907. Ее причинами послужили введение денежного подушного налога, ужесточение принудительного труда на плантациях, принуждение к разведению экспортных культур (прежде всего, сизаля и хлопка), отчуждение земель у африканцев. Восстание приобрело мистическую окраску: распространился слух о чудодейственном источнике, настой воды из которого на кукурузе якобы превращал пули европейцев в воду (название восстания «маджи» (мадьи) на суахили означает «вода»). Мятежники захватили около 2/3 территории протектората. Для подавления восстания были вызваны из Германии карательные вой­ска, уничтожившие более 120 тыс. повстанцев.

Во время Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 территория ГВА стала ареной боевых действий. Они начались в августе 1914, когда английский крейсер обстрелял Дар-эс-Салам. Вооруженные силы ГВА возглавлял полковник П. фон Леттов-Форбек, успешно проводивший военные операции против британских, бельгийских и португальских сил в 1914–1917. Для снабжения своих вой­ск, оторванных от метрополии, власти ГВА построили в Дар-эс-Саламе и Морогоро фабрики по производству одежды, патронов, военной амуниции.

Но вой­ска ГВА уступали значительно превосходящим силам противника, и в конце 1917 их остатки (2 тыс. человек из прежних 15 тыс.) отступили в Мозамбик, где вели бои с португальцами. В 1918 Леттов-Форбек отдал приказ о прекращении огня, узнав о перемирии между Германией и странами Антанты. Бóльшая часть владений Германии еще в 1916 была оккупирована британскими и бельгийскими вой­сками, и по Версальскому договору 1919 бывшая ГВА стала Танганьикой — подмандатной территорией Лиги Наций под контролем Великобритании (фактически — британской колонией). Занзибарский султанат с 1890 уже был британским протекторатом. Таким образом, после Первой мировой вой­ны вся территория нынешней Т. оказалась под британским управлением в той или иной форме.

В годы британского правления была реформирована система колониальной администрации Танганьики — укрупнены провинции, введены новые налоги. Система управления при британском владычестве была «косвенной», в колониальной администрации широко использовались традиционные власти.

Британцы выслали из страны немецких поселенцев, вместо них туда привлекались выходцы из самой метрополии и из Индии. Для развития европейского сектора экономики в 1926–1930 у африканцев было экспроприировано более 200 тыс. га земли. В результате значительная часть товарно-экспортных культур стала производится европейскими фермерами: до 100 % сизаля — главной товарно-экспортной культуры Танганьики, а также около 1/3 хлопка и кофе. В 1950-е примерно 20 тыс. европейцев владели 3 млн акров земли, а 9 млн африканцев — 11 млн акров.

Многие из возникших в межвоенный период политических организаций были предтечами крупных политических партий — например, Организация африканцев Танганьики (ТАА, 1929) или Организация африканцев Занзибара (1934).

В годы Второй мировой вой­ны 1939–1945 выходцы из Танганьики и Занзибара участвовали на стороне Великобритании в боевых действиях в Африке и в Азии. После 1945 в Танганьике развернулось одно из самых мощных и организованных кооперативных движений в Африке, объединившее самые различные слои занятого в сельском хозяйстве населения. Росло и профсоюзное движение, в 1937 в порту Дар-эс-Салама состоялась первая забастовка рабочих и докеров, в 1955 была создана Федерация труда Танганьики.

Независимость Танганьики была завоевана под руководством созданной в 1954 партии Национальный союз африканцев Танганьики (ТАНУ), лидером которой стал Джулиус Ньерере . Специфика деятельности ТАНУ заключалась в том, что Танганьика была подопечной территорией. И партии необходимо было выработать программу действий в Совете ООН по опеке, чтобы добиться поддержки мировой общественности. Руководство ТАНУ избрало мирные методы борьбы за независимость: забастовки, бойкоты английских фирм, петиции в Совет ООН по опеке, протесты колониальным властям, но иногда антиколониальные настроения масс выливались в кровавые столкновения с полицией.

На Занзибаре и входящих в состав султаната прилегающих островах еще до Первой мировой вой­ны возникли Индийская и Арабская ассоциации. В межвоенный период постепенно оформилась Ассоциация возделывателей гвоздики. В 1934 была образована Африканская ассоциация. Ее молодежное крыло, Союз молодых африканцев, оформилось в 1951. Молодежь захватила интеллектуальное лидерство в Африканской ассоциации, рупором которой стало ежемесячное издание «Африка Квету». В 1938 после раскола Организации африканцев Занзибара возникла Ассоциация Ширази (ширази — автохтонное население Занзибара и Пембы).

В 1953 правительство усилило запрет на участие государственных служащих в политике, в результате чего руководителем Африканской ассоциации вместо врача Г. Барнабаса стал будущий лидер Занзибарской революции Абеид Каруме. Ассоциация повела решительную борьбу за лидерство с Арабской ассоциацией.

Время с середины 1950-х до независимости Занзибара принято называть «zama za siasa» — эпохой политической борьбы. Первой политической партией на островах стала основанная в 1955 Национальная партия подданных Занзибарского султана. В результате ее слияния с Арабской ассоциацией и возникла одна из ведущих политических партий «zama za siasa» — Националистическая партия Занзибара (НПЗ). В нее входили арабы-землевладельцы, интеллектуалы, богатые и средней руки крестьяне. НПЗ призывала вступать в свои ряды африканцев, работающих на арабов, и выдвинула лозунг «Африка для африканцев», несмотря на наличие в ней большого количества арабов.

Другой ведущей политической партией в эти годы стала Партия Афро-Ширази (АШП), возникшая в результате объединения Африканской и Ширазской ассоциаций в 1957. В свою очередь в 1959 от нее откололась Партия народа Занзибара и Пембы (ЗППП), также активно вступившая в политическую борьбу. Классовой базой ЗППП, опиравшейся в основном на население острова Пемба, стали богатые и средние крестьяне, в большинстве своем ширази, а основу АШП составляли рабочие, в том числе и их деклассированные слои на острове Занзибар, а также скваттеры с плантаций, затем — представители африканской элиты. ЗППП основали руководители, изгнанные из АШП и не согласные с объединением африканцев и ширази. Следует подчеркнуть, что ни одна из трех основных партий не была настолько массовой, как партия ТАНУ в Танганьике, но все же АШП можно было считать партией большинства.

Во время первых выборов в Законодательное собрание, состоявшихся в сентябре 1957, ЗППП еще не откололась от АШП. Избирались 8 членов собрания, остальные 17 были назначаемыми. АШП набрала на выборах 21 632 голосов, НПЗ — 7761. На выборах в январе 1961, на которых по предложению председателя конституционной комиссии Хилари Блада выборными стали 22 члена Законодательного собрания, АШП получила 10 мест, НПЗ 9, а ЗППП — 3. НПЗ и ЗППП решили выступить вместе, но лишь двое из троих избранных присоединились к НПЗ, а один к АШП. В результате у АШП и НПЗ оказалось равное количество мест в Законодательном собрании — по 11. Правительство было предложено сформировать сначала лидеру АШП А. Каруме, который не смог этого сделать, так как не получил поддержку большинства в Законодательном собрании. Затем то же самое произошло с лидером НПЗ А. Мухсином. В результате было сформировано временное правительство, которое возглавил представитель колониальной администрации, куда вошли четыре министра — по два от АШП и НПЗ.

В марте 1958 лидер АШП А. Каруме выдвинул лозунг — «Деревья — ваши, земля — наша!». Не оспаривая права владельцев гвоздичных деревьев (большинство которых составляли представители арабской общины — этнического меньшинства), африканцы впервые поставили под вопрос законность арабского землевладения. Требование «Земля — большинству» стало одним из важнейших пунктов политической программы АШП.

Результатами выборов оказались недовольны все стороны, в частности, АШП считала их сфальсифицированными в пользу НПЗ. Колониальные власти, недовольные «ничейным» результатом, решили провести новые выборы, увеличив число выборных членов до 23. Новый избирательный округ был добавлен на Пембе, где преобладали сторонники ЗППП. Выборы, состоявшиеся 1 июня 1961, дали следующие результаты: АШП получила 10 мест (8 на Занзибаре и 2 на Пембе), НПЗ — тоже 10 мест (по 5 на Занзибаре и Пембе), ЗППП — 3 (все на Пембе). Выборы сопровождались беспорядками, в ходе которых 68 человек были убиты, 381 ранены, а 1083 — посажены в тюрьмы. Беспорядки объяснялись острым противостоянием сторонников соперничающих партий, прежде всего африканцев и арабов.

В начале 1961 был принят Устав АШП, в котором достижение «свободы и независимости от иностранного владычества и господства меньшинства» провозглашалось как главная задача партии в борьбе африканцев за свое освобождение.

К выборам 1963, которые последовали за Конституционной конференцией 1962, АШП значительно увеличила свой электорат, в том числе и на Пембе, причем за счет беднейшего населения. На этих выборах на Пембе она получила 44 % голосов, а на Занзибаре — 63 %. НПЗ, соответственно, 28 % на Пембе и 32 % на Занзибаре. ЗППП — в 1963 получила 28 % на Пембе и 5 % на Занзибаре.

Бесперспективность проарабской и даже откровенно антиафриканской линии НПЗ, вызывавшей озлобление и протестные настроения обездоленного африканского большинства на Занзибаре, привела к расколу. В 1963 от НПЗ откололась партия «Умма» («Народ»), во главе с лидером Абдулом Рахманом Мухаммедом, известным как Бабу, которая постепенно сближалась с партией Афро-Ширази.

Независимая Т. 9 декабря 1961 Танганьика получила независимость, но формально оставалась конституционной монархией во главе с Елизаветой II . 9 декабря 1962 Танганьика была провозглашена республикой, сохранив статус члена Содружества . Президентом стал Дж. Ньерере.

В сентябре 1963 в Лондоне была, наконец, определена дата предоставления независимости и Занзибару — 10 декабря 1963. Его премьер-министром стал лидер НПЗ Али Мухсин, а 6 января 1964 партия «Умма» была запрещена. В первые недели после провозглашения независимости в стране, где сохранился султанский режим, закрепивший власть арабского меньшинства, проводилась кампания «занзибаризации», точнее — «арабизации» структур гос­аппарата, местной администрации, полиции, вводились ограничения на деятельность оппозиции, усиливались репрессии против демократических сил. Руководству АШП стало известно о намерении властей запретить 13 января деятельность партии и арестовать ее руководителей.

В результате 12 января 1964 на Занзибаре произошла революция. Ее подготовку вел «Комитет 14-ти» во главе с Сейфом Бакари, лидером Молодежной лиги АШП, а военную — Джон Окелло, руководивший отрядами повстанцев и называвший себя фельдмаршалом.

Султан был изгнан, президентом страны был объявлен А. Каруме, вице-президентом и премьер-министром — его товарищ по АШП Абдалла Ханга, а лидер «Уммы» Бабу — министром обороны и иностранных дел. 16 января был сформирован революционный совет Занзибара, 18 января — объявлено о создании Народной Республики Занзибара и Пембы. 29 января Бабу объявил о роспуске своей партии «Умма» и призвал всех ее сторонников присоединиться к АШП, после чего Каруме объявил о создании однопартийного правительства.

27 апреля 1964 Занзибар объединился с Танганьикой, и возникло новое государство — Объединенная Республика Танзания (ОРТ).

Впервые идея об объединении Танганьики с Занзибаром была высказана еще в рамках Панафриканского движения Восточной и Центральной Африки в июне 1959. В секретном соглашении, составленном в последний день конференции на Занзибаре самим Каруме и подписанном лидером ТАНУ Дж. Ньерере, говорилось о возможности объединения Танганьики и Занзибара в одно государство после достижения каждой из территорий независимости.

Курс на объединение двух территорий был взят в марте 1964. Ньерере опасался роста иностранного, в том числе коммунистического, влияния на Занзибаре, а Каруме того, что придерживавшиеся более левых взглядов участники революции хотят отстранить его от власти. Наиболее радикально настроенные соратники Каруме, в частности Бабу и Ханга, были отправлены в Дар-эс-Салам, чтобы занять места в центральном правительстве ОРТ. Бабу занимал различные министерские посты в правительстве Т. до 1972, когда был арестован. Избежав смертной казни, он пробыл в тюрьме до 1978. До своей смерти в 1996 он оставался сторонником социалистического пути для Африки. Ханга в 1967 был выведен из кабинета министров ОРТ, а затем арестован и позднее, в 1969, расстрелян по обвинению в антиправительственном заговоре.

Каруме установил на Занзибаре режим своей личной власти, ставя превыше всего личную преданность себе. Партийная и государственная власть сосредоточились в руках узкой группы лиц — членов Революционного совета во главе с Каруме. При нем возросла роль армии, выполнявшей и полицейские функции. Она осуществляла контроль над деятельностью государственных учреждений, высшие офицеры назначались на партийные и государственные посты. В 1969 Каруме провозгласил, что в строительстве социализма будет следовать методам Мао Цзэдуна , сотрудничество с СССР и ГДР было фактически свернуто. Одновременно он заявил, что в ближайшие 50–60 лет на Занзабаре никакие выборы проводиться не будут.

Подобная политика вела к росту внутреннего недовольства, что провоцировало неоднократные заговоры и покушения на жизнь самого Каруме, и 7 апреля 1972 он был убит. В заговоре против Каруме, решительно выступавшего за сохранение максимальной автономии островов и препятствовавшего любым попыткам ущемить интересы Занзибара в рамках ОРТ, участвовали сторонники укрепления союзного государства и дальнейшего сближения Занзибара с материковой частью республики.

В рамках всей Т. Ньерере взял курс на построение танзанийского социализма — «уджамаа» (от суах . «джамаа» — традиционная большая патриархальная семья), уникальной модели развития общества, построенного на основе традиционной социальной организации. Дж. Ньерере считал, что традиционный образ жизни в общине и есть идеал социального устройства — социализм.

Концепция «уджамаа» представлялась Ньерере как символ национального сплочения и единства, развития, легитимизации новой власти идеологическими средствами.

Важной вехой в осуществлении планов Ньерере стала Арушская декларация, принятая на пленуме Национального исполкома ТАНУ 27 января 1967 в г. Аруша и утвержденная 4 марта 1967 на специальной конференции партии в г. Дар-эс-Салам. В ней утверждалось, что построение общества уджамаа позволит достичь справедливости в оплате труда, положит конец эксплуатации человека человеком и делению на классы.

Уджамаа провозглашалась официальной государственной и партийной идеологией, которую должны были принять в первую очередь руководители страны: все члены правящей партии и все государственные чиновники.

Для предотвращения бюрократизации и перерождения партийно-государственного аппарата в Арушскую декларацию был включен «Кодекс лидера», запрещавший руководящим кадрам заниматься частнопредпринимательской деятельностью, сдавать внаем дома, получать более одной заработной платы, входить в состав правлений местных и иностранных компаний. Впоследствии положения «Кодекса лидера» были распространены на всех членов партии.

Под знаменем теории «уджамаа» была предпринята масштабная акция, направленная на построение в Т. нового общества с учетом традиций солидарности и совместного труда крестьян. В 1973 Национальный исполком партии ТАНУ принял решение о переселении всех крестьян в «деревни уджамаа» уже к концу 1976. В 1981 число зарегистрированных деревень составило 8180 и охватило 14 млн человек, или 90 % всего сельского населения. Создание «деревень уджамаа» задумывалось как гибкая форма кооперирования крестьянства и преследовало несколько целей.

Предполагалось, что переселение крестьян на более плодородные участки, укрупнение деревень, переход на новые методы хозяйствования со временем должно принести повышение производительности труда в сельском хозяйстве, рост жизненного уровня населения. Принципы самоуправления и самодеятельности в «деревнях уджамаа» должны были превратить их в школу политического и культурного воспитания масс, сделав прочной базой государства и общества.

Создание «деревень уджамаа» и внедрение в них коллективного производства предусматривало добровольное участие крестьян в совместном труде, но этот важнейший принцип был нарушен. Государство зачастую наталкивалось на сопротивление крестьян любым формам вмешательства в сферу их производственной деятельности. Большинство жителей «деревень уджамаа», не имея стимулов к расширению производства, продолжало вести традиционный образ жизни и заниматься главным образом своими индивидуальными наделами. Многие крестьяне отказывались работать на коллективном поле, покидали деревни и порывали с сельским хозяйством. Уровень производства на индивидуальных наделах крестьян этих деревень был на 75 % выше, чем на общественном поле.

Экономическая эффективность «деревень уджамаа» оказалась недостаточной — Т. осталась сельскохозяйственной страной с сохранившейся от колониального периода экспортной специализацией производства, значительным неравенством и низким уровнем жизни большинства населения.

Многие элементы концепции «уджамаа» за годы деятельности Ньерере изменялись. Главными остались политика опоры на собственные силы и строительство единой нации. Социалистическая политика Ньерере позволила Т. достигнуть значительных для стран африканского континента успехов в области науки и образования. Помощь государства позволила ликвидировать неграмотность. На момент провозглашения независимости только каждый второй ребенок получал начальное образование в четырехлетней школе, а среднее образование имели чуть больше 5 % населения. К 1965 в Танзании была создана разветвленная система средних школ, и каждому ребенку были предоставлены обязательное семилетнее образование и возможность продолжить обучение за границей или в одном из высших учебных заведений страны. Уже через 15 лет научно-техническая интеллигенция Т., пополнявшаяся выпускниками советских и восточноевропейских высших учебных заведений, количественно и качественно превосходила интеллигенцию всех остальных стран Тропической Африки. Социальная сфера в целом при Ньерере была одной из лучших в Африке, а военные расходы оставались чрезвычайно низкими.

Особое внимание Ньерере уделял укреплению дружбы и взаимопонимания между народами — как внутри государства, так и на панафриканском уровне. Ему удалось объединить в стремлении к достижению общих целей около 120 этносов, проживающих в стране. Для укрепления единства Т. по его инициативе в 1977 на основе правящих партий материковой и островной части страны — соответственно ТАНУ и АШП была создана Чама ча Мапиндузи (Единая революционная партия, ЧЧМ). В уставе новой партии говорилось, что она будет направлять социалистическую революцию в Т. и освободительную борьбу в Африке, бороться с угнетением и выступать в интересах рабочих и крестьян всей страны, объединяя и координируя их идеи и действия.

Конституция Занзибара, принятая в октябре 1979 и вступившая в силу в 1980, закрепила его автономный статус в объединенном государстве. В октябре 1984 были приняты поправки к конституции Т., ограничивавшие пребывание на президентском посту двумя пятилетними сроками, а также усиливавшие власть Национального собрания.

Во внешней политике Ньерере был последовательным сторонником деколонизации и африканского единства. Т. являлась активным членом Организации африканского единства (ОАЕ) с момента ее создания. В Дар-эс-Саламе размещались штаб-квартиры многих национально-освободительных движений Африки и штаб-квартира Комитета освобождения ОАЕ, занимавшегося вопросами оказания им помощи. На территории Т. действовали также лагеря, в которых проходили подготовку бойцы Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА), Африканского национального конгресса (ЮАР) и др.

В 1967 было создано Восточноафриканское экономическое сообщество, штаб-квартира которого разместилась в г. Аруша. В его рамках предполагалось создание общего рынка, таможенного союза и координация экономической и финансовой политики, но сообщество распалось в 1977 из-за политики угандийского диктатора Иди Амина , выдвинувшего территориальные претензии к Кении и Т. В октябре 1978 вой­ска Уганды захватили приграничный регион Т. Кагера, 2 ноября Ньерере объявил Уганде вой­ну. За месяц танзанийские вой­ска освободили захваченную территорию и перенесли боевые действия в Уганду. К июню 1978 в результате совместных операций танзанийской армии и Фронта национального освобождения Уганды вой­ска Иди Амина были окончательно разгромлены, и 6 июня Ньерере официально объявил об окончании вой­ны.

В начале 1980-х Т. столкнулась с серьезными экономическими трудностями, вызванными нехваткой ресурсов, падением мировых цен на танзанийскую продукцию, ростом цен на нефть и неэффективным управлением. Недовольство политикой властей вылилось в заговор против союзного правительства, раскрытый в 1983. В 1984 разразился политический кризис на Занзибаре, вызванный требованием большей автономии. Новым президентом Занзибара был избран Али Хасан Мвиньи, который провел реформы по демократизации политической жизни, были введены прямые всеобщие выборы депутатов в Палату представителей.

В 1985 президент Ньерере ушел в отставку (но сохранил пост председателя ЧЧМ), новым президентом был избран А. Х. Мвиньи. Разногласия в руководстве ЧЧМ привели к отказу от курса Ньерере и провозглашению постепенного перехода к рыночной экономике. Были приняты предложения МВФ по бюджетной политике, реформированию сельского хозяйства и денежного обращения.

В феврале 1992 чрезвычайный съезд ЧЧМ принял решение о переходе к многопартийной системе, но первые парламентские и президентские выборы на многопартийной основе выиграла в 1995 все та же ЧЧМ. На парламентских выборах она получила 59 %, а на президентских — 61 % голосов. Ее председатель Б. У. Мкапа стал новым президентом страны.

На Занзибаре, пользующемся определенной автономией, политические процессы проходили более бурно. Первый президент шейх Абеид Каруме, убитый в 1972, сначала возвеличивался, а его музей стал одной из главных достопримечательностей Занзибара, но затем был предан забвению. После него правило еще пять президентов, пока в 2000 не был избран его сын Амани Рашид Абейд Каруме, сохранивший за собой этот пост и после выборов 2005, проходивших в условиях сложной внутриполитической борьбы.

В 2005 истекли определенные конституцией страны два срока полномочий президента Т. Б. Мкапы, и состоялись новые президентские выборы. На них с большим отрывом победил кандидат от правящей ЧЧМ министр иностранных дел Джакайя Киквете. В октябре 2010 он был переизбран на второй президентский срок, получив 61 % голосов избирателей. После этого ЧЧМ провела ряд мероприятий по укреплению своего авторитета, борьбе с безработицей и бедностью населения. В качестве президента Киквете активно развивал строительство школ и университета в Додоме, получая гранты от международного сообщества. Он объявил всеобщее тестирование населения на наличие ВИЧ, пройдя его первым.

На очередных президентских выборах 25 октября 2015, набрав 58 % голосов, победил новый кандидат от ЧЧМ Джон Магуфули. Начало его правления характеризовалось развертыванием борьбы с коррупцией и режимом жесткой экономии. Магуфули отменил празднование Дня независимости, пустив сэкономленные средства на уборку городских улиц. Он сократил количество министерств с 30 до 19, чиновникам были значительно урезаны командировочные и представительские расходы, освободившиеся средства направлены на содержание больниц. На выборах 2020 Магуфули одержал убедительную победу и был переизбран на второй срок. Но он умер 17 марта 2021: по официальной версии от проблем с сердцем, по заявлениям оппозиционных политиков и независимых СМИ — от коронавируса, о введении карантинных мер против которого неоднократно скептически высказывался. Вице-президент Самия Сулуху Хассан, также представляющая ЧЧМ, стала первой женщиной-президентом Т. Главной оппозиционной партией в материковой Т. с момента перехода к многопартийный системе в 1992 является Партия за демократию и прогресс. На Занзибаре главной оппозиционной партией считается Альянс за перемены и прозрачность. Она участвует в коалиционном правительстве вместе с ЧЧМ.

Лит .: Hydén G . Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an Uncaptured Peasantry. Berkeley, 1980; Овчинников В. Е . История Танзании в новое и новейшее время. М., 1986; Пегушев А. М., Туполев Б. М . Восстание Маджи-Маджи: становление и кризис германского колониального правления в Восточной Африке. М., 1991; Shivji G . Pan-Africanism or Pragmatism: Lessons of the Tanganyika-Zanzibar Union. Dar es Salaam, 2008; Шленская С. М . Объединенная Республика Танзания. М., 2014. А. С. Балезин .