ТАННЕР, ВЯЙНЁ АЛЬФРЕД

Тáннер ( фин. Tanner) , Вяйнё Альфред (до 1895 носил фамилию Томассон) (12.03.1881, Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское — 19.04.1966, Хельсинки) — деятель кооперативного и рабочего движения, дипломат, председатель Социал-демократической партии Финляндии (СДПФ) в 1918–1926 и в 1957–1963, премьер-министр в 1926–1927, с 1907 до 1962 с небольшими перерывами — депутат парламента, кандидат на президентских выборах в 1925, 1931 и 1937. На дипломатической службе в Швеции (1918–1920), затем посол в Румынии в 1921–1923, член кабинета министров в 1937–1944, министр иностранных дел 1939–1940. В гражданской вой­не в Финляндии в 1918 занял нейтральную позицию, после поражения красных возглавил СДПФ. Сторонник парламентаризма, внес важный вклад в дело национального примирения. Член делегации на мирных переговорах с Россией в Тарту в 1920. Член финской делегации на Московских переговорах 1938–1939, сторонник поиска компромисса. По условиям советско-финского перемирия 1944 Т. в 1946 осужден на 5,5 лет как виновник вой­ны, освобожден по амнистии в 1948. Принципиальный противник официальной внешнеполитической линии Паасикиви-Кекконена на поддержание дружественных отношений с СССР.

Соч. : Kahden maailmansodan välissä. Helsinki, 1966; Зимняя вой­на. Дипломатической противостояние Советского Союза и Финляндии. 1939–1940. М., 2022.

Лит .: Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий. Общество финской литературы. Хельсинки, 2004. С. 661–668; Osmo J., Hentilä S., Nevakivi J . Suomen poliittinen historia 1809–2009. Helsinki, 2009. Т. В. Андросова .