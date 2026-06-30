ТАНЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Русский общественный деятель, философ, адвокат. Старший брат композитора С.И. Танеева.

Владимир Танеев родился в семье помещика Ивана Ильича Танеева. В 1853 г. он поступил в Училище правоведения в Санкт-Петербурге, которое окончил спустя восемь лет. После окончания обучения, с 1861 по 1866 гг. Танеев занимался самообразованием. В те же годы Владимир Танеев посещал европейские страны, где знакомился с литературой, запрещенной в России. Тогда же начинают формироваться его социалистические взгляды. После возвращения на родину он начал читать лекции в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге и в коммуне писателя-социалиста В.А. Слепцова, где преподавал политическую экономию. В те же годы Владимир Танеев пишет историческую работу «Взятие Бастилии», посвященную событиям 1789 г. в Париже.

В 1866 г. Танеев начинает свою деятельность в области юриспруденции в качестве присяжного поверенного. Он участвовал в процессе над участниками польского восстания 1863 г. Тогда же Владимир Танеев пишет работу «Теория грабежа», в которой автор затрагивает вопросы развития государств в политической и экономической областях.

С 1868 г. Танеев организует у себя «кружок», на котором собирались его друзья, среди которых были М.Е. Салтыков-Щедрин, К.А. Тимирязев, П.И. Чайковский, И.С. Тургенев. Участники «кружка» обсуждали вопросы политики, экономики, культуры, искусства.

В 1870 г. Танеев вновь едет за границу, в Бельгию и в Великобританию. Там он общается с историком Н.Д. Фюстелем де Куланжем, с социалистом Ж.Б. Годеном и с П.Л. Лавровым, философом, публицистом и революционером-народником. Вскоре после этого Владимир Танеев публикует работу «Международное общество рабочих», посвященную деятельности I Интернационала.

В 1871 г. Владимир Танеев участвует в т.н. «нечаевском деле» – судебном процессе против участников кружка «Народная расправа» под руководством С.Г. Нечаева, убивших своего соратника И. Иванова. В том же году он становится членом Совета присяжных поверенных Петербурга. Год спустя Танеев переезжает в Москву, где занимает пост председателя Совета присяжных поверенных. Он возглавлял Совет до 1880 г.

Параллельно Танеев работает над своими воспоминаниями. Их первая часть – «История моего пребывания в Училище правоведения» – была издана в 1881 г. В те же годы выходит его работа «Ейтихиология», посвященная закономерностям развития человеческого общества, и труд «Коммунистические государства будущего».

В 1883 г. Танеев приобретает имение Демьяново около подмосковного г. Клин. Жившим там крестьянам он отдал в пользование земли для выпаса скота, помогал им в ведении хозяйства, способствовал росту их благосостояния.

После революции 1917 г. передал советскому правительству свою богатейшую библиотеку. Был удостоен охранной грамоты за личной подписью В. Ленина.

Владимир Танеев скончался в с. Демьяново в октябре 1921 г.