ТАНЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Сергей Танеев родился в семье помещика Ивана Ильича Танеева. С пяти лет Сергей учился игре на фортепиано. В середине 1860-х гг. семья Танеевых переезжает в Москву, и он поступает на учебу в Московскую консерваторию, где его учителями были композиторы П.И. Чайковский и Э.Л. Лангер, пианист и дирижер Н.Г. Рубинштейн, теоретик музыки Н.А. Губерт. Еще во время обучения в консерватории, в 1874 г., он пишет свою первую симфонию.

Танеев с отличием окончил консерваторию в 1875 г. по двум специальностям: по фортепиано у Рубинштейна и по композиции у Чайковского. После этого он принимал участие в различных концертах по всей России. Он давал как сольные фортепианные концерты, так и в сопровождении оркестров. Выступал Танеев и в качестве дирижера. Именно Танеев впервые исполнил Второй и Третий фортепьянные концерты П.И. Чайковского. В течение 27 лет (с 1878 г.) Сергей Танеев преподавал в Московской консерватории. Он вел классы инструментовки, полифонии, музыкальной формы, композиции, преподавал он и фортепиано. Продолжал Танеев и свою композиторскую деятельность: одним из самых значимых произведений, написанных в 1880-е гг., стала кантата «Иоанн Дамаскин».

В 1885 г. Танеев становится директором консерватории. В том же году он уезжает на Кавказ, где изучает местные культуры и музыкальные традиции. В 1889 г. композитор уходит с поста директора, чтобы более основательно заниматься творческой деятельностью: так, в эти годы он пишет одну из своих опер – «Орестею» по трагедии древнегреческого драматурга Эсхила. В 1895 – 1896 гг. Сергей Танеев тесно общается с Л.Н. Толстым, проживая у него в Ясной Поляне. В 1898 г. Танеев заканчивает свою четвертую по счету и последнюю симфонию – до-минор.

Однако в консерватории у Танеева возникли сложности во взаимодействии с руководством, в частности, с новым директором В. Сафоновым. В 1905 г. Танеев навсегда покидает консерваторию и отказывается от полагавшейся ему пенсии. В 1906 г. Танеев становится преподавателем только что основанной в Москве Народной консерватории, ориентированной на музыкальное просвещение широких народных масс. Кроме того, Танеев преподавал и на дому.

В том же 1906 г. Танеев завершил написание своего труда по теории музыки – «Подвижной контрапункт строгого письма», над которым он работал более пятнадцати лет. Спустя три года работа была издана. В 1914 г. Танеев завершает создание последнего своего крупного музыкального произведения – кантаты «По прочтении псалма», которую он посвятил памяти своей матери. В следующем, 1915 г., Сергей Танеев скончался. Он был похоронен на Донском кладбище, позже его останки были перенесены на Новодевичье кладбище.