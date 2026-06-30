ТАНДИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Тандинский историко-краеведческий музей имени И.П. Готовцева.

В 1947 году в селе Танда Усть-Алданского улуса учитель И.П. Готовцев по собственному желанию начал работу по организации музея. Первоначально музей мыслился им как краеведческий, отражающий историю улуса и наслега, но после установления связи со старейшим членом КПСС Г.И. Петровским главное внимание стало уделяться революционной тематике.

Весной 1951 года был избран подготовительный комитет, в который вошли председатели наслежных Советов, учителя и другие представители общественности. Комитет развернул активную работу по сбору материалов у населения. Для покупки наиболее ценных экспонатов райсовет выделил некоторые средства. Открытие музея состоялось 30 января 1952 года. Первое время он ютился в одной из классных комнат школы, но затем руководство Совета и колхоз нашли отдельное помещение.

По совету Г.И. Петровского профиль музея был определен как историко-революционный. Экспозиция состояла из двух отделов. В первом, знакомившем с дореволюционным прошлым наслега, были представлены материалы о хозяйстве, культуре и быте местного населения. Самостоятельный раздел составили экспонаты о политссыльных, среди которых были представлены личные вещи Г.И. Петровского, М.М. Эссен, И.И. Радченко и другие.

Во втором отделе освещались события установления Советской власти, коллективизации в наслеге, рассказывалось об участниках Великой Отечественной войны , знатных земляках. В 1957 году по решению наслежного Совета депутатов трудящихся был создан отдел о жизни и деятельности В.И. Ленина . В музее, путем установления связей через переписку, собран общирный материал о политических деятелях, военноначальниках, космонавтах и других известных личностях. Всего в фондах хранится 7675 музейных предметов.

В 1959 году колхоз взял на себя содержание музея, в 1970 году музей получил статус государственного, а в 1978-1991 годах находился в составе Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Е. Ярославского. В настоящее время является самостоятельным музеем улусного подчинения.

Тандинский музей, занимаясь над ранее малоизученной тематикой, внес немало нового в музейную практику. Именно с его деятельности началась углубленная музейная пропаганда истории политссылки, революционного движения.

Иллюстрации:

Тандинский историко-краеведческий музей имени И.П. Готовцева.