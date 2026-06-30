ТАНАТОС, ТАНАТ, ФАНАТ (др.-греч. Θάνατος)

В древнегреческой мифологии бог смерти.

Танатос (букв. «смерть»), олицетворяющий смерть – сын богини ночи Никты, брат бога сна Гипноса (Hesiod. Theog., 211-212; 764-766; Il., XIV, 231); обиталище братьев находится на краю света (Hesiod. Theog., 759). У Гомера Танатос еще не выступает в качестве вестника смерти, как это представляется в позднейшей традиции: он (вместе с Гипносом) переносит тело Сарпедонта в Ликию для погребения – сюжет, широко представленный в античном искусстве. Танатос представлялся крылатым, чаще всего с обычным человеческим лицом, однако порой оно изображалось грубым и уродливым. Со временем он становится вестником смерти, особенно примечательна его роль в «Алкестиде» Еврипида , где он назван «крылатым Аидом» (pterotos Haidas). Сюжет трагедии связан с мифом о том, как Гераклу удалось обмануть Танатоса и отбить у него Алкестиду, аатем вернуть ее горевавшему супругу. Согласно одной из версий мифа о Сизифе (Pherecyd., FgrHist 3 F 119), и он сумел перехитрить Танатоса и даже связать его, когда тот пришел к нему возвестить о смерти; Танатос провел в плену у Сизифа несколько лет, и люди перестали умирать, пока бога смерти не освободил Арес.

На знаменитом ларце коринфского тирана Кипсела , описанном Павсанием, были изображены два мальчика – белый, спящий на руках у матери, и черный, которых Павсаний отождествляет соответственно с Гипносом и Танатом (Paus., V, 18, 1).

Иллюстрация :

Гипнос и Танатос несут тело Сарпедона, за ними наблюдает Гермес. Сторона А аттического краснофигурного кратера (т.н. кратера Эвфрония). Около 515 г. до н.э. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова