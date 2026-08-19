ТАНАКА, ГИИТИ

Танáка, Гиити (25.07.1864, Абу, пров. Нагато, ныне Хаги, преф. Ямагути — 29.09.1929, Токио) — японский государственный и военный деятель. Барон (1920). Генерал (1921). Из семьи самурая. Окончил Высшую военную академию (1892). Помощник военного агента (атташе) в Санкт-Петербурге (1898–1902), владел русским языком. Служил на командных и штабных должностях, вел пропагандистскую деятельность в националистическом духе. Военный министр в кабинете Т. Хара (20 сентября 1918 — 9 июня 1921) и во втором кабинете Г. Ямамото (2 сентября 1923 — 7 января 1924); один из организаторов интервенции в Приморье. Выйдя в отставку, занялся политикой. Председатель партии Сэйюкай (1925–1929), член Палаты пэров (1926–1929). На посту премьер-министра (20 апреля 1927 — 2 июля 1929; по совместительству министр иностранных дел в течение всего срока, а также министр внутренних дел (4–23 мая 1928) и министр колоний (10 июня — 2 июля 1929)) занимался подавлением коммунистического и социалистического движения; при нем же в 1928 прошли первые парламентские выборы по закону о всеобщем избирательном праве для мужчин. Сторонник экспансионистской политики Т. стремился укрепить японское военное и политическое присутствие в Китае, прилагал усилия к развитию отношений с СССР. Ушел в отставку из-за недовольства императора Сёва ( Хирохито ) действиями японских военных в Маньчжурии (убийство Чжан Цзолиня в 1928). Приписываемый ему «меморандум Танака» — фальшивка.

Соч .: Танака тюдзё коэнсю (Лекции генерал-лейтенанта Танака). Токио, 1916 (на яп. яз.).

Лит. : Танака Гиити дэнки. (Биография Танака Гиити.) Т. 1–2. Токио, 1957–1960 (на яп. яз.); Morton W. F. Tanaka Giichi and Japan’s China Po­licy. New York, 1980; Молодяков В. Э. Россия и Япония в поисках согласия. 1905–1945. Геополитика. Дипломатия. Люди и идеи. М., 2012. В. Э. Молодяков .