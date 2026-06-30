ТАМПЛИЕРЫ

Члены средневекового военно-монашеского «Ордена Храма Соломонова», основанного в Иерусалиме в 1118 г. французским рыцарем Гуго де Паейном.

Отличительным символом рыцарей этого ордена была белая туника с красным крестом. Первоначальной целью создания ордена была защита христианских паломников, посещающих Святую Землю.

Орден сразу же получил поддержку папства, а в 1128 г. при участии Бернарда Клервосского был создан устав ордена, создавший строгую иерархическую структуру орденской организации. В 1139 г. тамплиеры получили от папы большие привилегии: они выводились из-под юрисдикции светских властителей и освобождались от ряда налогов. Хотя тамплиеры и были основной боевой силой Иерусалимского королевства, они потерпели сокрушительное поражение в 1187 г. в битве при Хаттине, которое предопределило падение Иерусалима.

В XIII в. тамплиеры добились экономического процветания и занимались финансовыми операциями, давая ссуды монаршему дому Франции, римским папам, крупным землевладельцам и городам.

С 1291 г. после полного вытеснения крестоносцев из Святой Земли тамплиеры обосновались на Кипре, а затем и в Европе (главным образом во Франции). В начале XIV в. тамплиеры были разгромлены. Филипп IV Красивый принял энергичные меры к ликвидации ордена. Против тамплиеров были выдвинуты обвинения в ереси, мужеложстве, поклонении сатане, был начат инквизиционный процесс. В 1307–1310 г. орден был ликвидирован, а его имущество конфисковано королем Франции. Это было подтверждено в 1312 г. обитавшим в Авиньоне папой Климентом V.

Иллюстрации:

Печать тамплиеров.

Автор статьи: Г. А. Шмидт