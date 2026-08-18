ТАМИЛНАД

Тамилнáд (до 1969 Мадрас) — самый южный штат Индии, колыбель тамильской культуры. Столица и крупнейший город — Ченнаи (Мадрас). Тамильский язык — один из старейших классических языков в мире, на котором создан огромный корпус литературы, представляющей бесценный источник знаний по истории древнего периода Южн. Индии.

Археологические данные свидетельствуют о заселении территории Т. уже в эпоху нижнего палеолита. Первые стоянки, относящиеся к этому периоду, были найдены в районе Мадраса в 1863.

В эпоху Сангама (эпоха тамильской литературы с IV в. до н. э. — III в. н. э.) страна тамилов занимала территорию к югу от р. Кришны и Тунгабхадры до мыса Каньякумари. В этом районе существовали три ранних тамильских государства — Пандьев , Черов и Чолов . Раннюю историю этих государств невозможно проследить точно. Наиболее древним из них считают государство Пандьев (южная часть Т.) со столицей в Мадураи — крупном центре науки и литературы. Пандьи находились в постоянной вражде со своими соседями Паллавами и Чолами.

Государство Чолов (северная часть Т.) со столицей в Кондживераме находилось на Коромондельском побережье. Несмотря на соперничество с Паллавами, к 740 Чолы заняли ведущее положение в Южн. Индии. Они имели хороший флот и совершали походы на Ланку. Паллавы являлись основными соперниками Чолов на тамильских землях и к концу IX в. потерпели от них поражение. Паллавская школа в искусстве, в частности в скульптуре, — одна из наиболее выдающихся в Индии.

Государство Черов (западная часть Т. и Керала ) включало Траванкур, Кочин и районы Малабара . Его правители не вмешивались в дела юга, скорее идя по пути развития внутренней и внешней торговли.

Во время правления султана Дели Ала ад-дина Хилджи его силы неоднократно вторгались на территории тамилов. В 1310 делийский военачальник Малик Кафур завоевал государство Пандьев и нанес поражение последнему правителю Чолов. Во время правления династии Туглаков южноиндийские территории вышли из-под контроля Дели, и в 1336 на землях, лежавших к югу от р. Кришна, было создано индуистское государство Виджаянагар . В 1565, потерпев поражение от деканских султанатов в битве при Таликоте, Виджаянагар утратил политическое влияние и к 1646 прекратил свое существование.

В 1529 правитель Виджаянагара Кришнадеварайя сделал Вишванатха Наяка наместником Мадураи и других тамильских земель, положив начало телужанской династии Наяков Мадураи, просуществовавшей до 1736. Она прославилась достижениями в искусстве, культурными и административными реформами, возрождением храмов, ранее разграбленных делийскими султанами, и созданием уникального архитектурного стиля.

После завоевания Южн. Индии британцами в XVIII в. тамильские территории вошли в состав Мадрасского президентства, которое в 1947 было преобразовано в штат Мадрас. В 1953 из штата Мадрас был выделен штат Андхра Прадеш, а в 1956 — Майсор и Керала. Свои современные границы Т. приобрел в 1960. В 1969 Мадрас был переименован в Т. (страна тамилов). Современный Т. — урбанизированный штат с высокоразвитой промышленной составляющей. Он занимает второе место в Индии по уровню развития IT-индустрии.

Лит. : Луния Б. Н. История индийской культуры с древних веков до наших дней. М., 1960; Nilakanta Sastri K. A., Champakalakshmi R. A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford, 1997. Е. В. Смирнова .