ТАМАЙО СОЛАРЕС, ФРАНЦ

Тамáйо Солáрес ( исп. Tamayo So­lares) , Франц (28.02.1879, Ла-Пас — 29.07.1956, там же) — боливийский поэт, мыслитель, политик. Основатель идейно-политического течения индеанизм. В 1909–1917 издавал ряд газет, оппозиционных либеральной партии, в 1914 основал Радикальную партию с сильной консервативной составляющей как оппозицию либералам. Автор фундаментальной работы по проблемам просвещения «Создание национальной педагогики» (1910), в которой рассматривал вопросы национальной идентичности и формирования нации. Работа считается «библией» боливийского индеанизма и национализма. В 1920-е перешел на позиции политического консерватизма, присоединившись к Подлинной республиканской партии, от которой избирался депутатом конгресса. Избран президентом республики в 1934, однако не смог вступить в должность вследствие военного переворота. Избирался председателем Учредительного собрания в 1944. Является признанным представителем модернизма в латиноамериканской литературе.

Лит .: Baptista Gumucio M. Yo fui el orgullo. Vida y pensamiento de Franz Tamayo. La Paz, 1983; Francovich G. El pensamiento boliviano en el siglo XX. La Paz, 1985; Condarco Morales R. Franz Tamayo. El Pensador. La Paz, 1989; Tamayo F. Creación de la pedagogía nacional. La Paz, 1991; Щелчков А. А. Режим «государственного социализма» в Боливии, 1936–1939. М., 2001. А. А. Щелчков.