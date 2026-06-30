ТАЛЫЗИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Образование и карьера

Иван Талызин родился в 1799 г. в дворянской семье. Отец – Дмитрий Михайлович Талызин, мать – Екатерина Андреевна Мордвинова. У Ивана Дмитриевича было три сестры.

С 1817 г. И.Д. Талызин находился на службе в русской армии, исполняя обязанности адъютанта генерала А.П. Ермолова. Выполняя поручение своего руководителя, он 22 января 1826 г. сумел предупредить А.С. Грибоедова, находящегося в крепости Грозной, об его предстоящем аресте.

Накануне восстания декабристов в 1825 г. отправился по поручению А.П. Ермолова в Санкт-Петербург для изучения общественной обстановки.

Участник Кавказской войны 1817 – 1864 гг. За участие в подавлении Польского восстания 1830 – 1831 гг. повышен в звании до полковника.

В период с 1835 по 1837 г. возглавлял Омское областное правление, затем – Омскую область.

В 1838 г. получил повышение до действительного статского советника.

На посту губернатора

В период с 17 февраля 1839 по 18 июня 1840 г. И.Д. Талызин – тобольский губернатор. Но ввиду его разногласий с генерал-губернатором С.М. Семеновым в июне 1840 г. был переведен в Оренбург.

С 29 мая 1841 по 14 мая 1844 г. И.Д. Талызин – оренбургский губернатор. Основное внимание новый глава края сосредоточил на реализации Положения 1840 г. о реформе Оренбургского казачьего войска, которое получило новое военно-административное устройство. Занимался переселением казаков на Новую пограничную линию от Орской крепости до Березовского редута на р. Уй. Сюда были направлены казаки из Уфы, Елдяка, Табынска, Красноуфимского и других станиц. Войсковая территория определялась землями крестьян Оренбургского, Троицкого и Челябинского уездов, которые были отнесены к казакам. Переселенческая политика вызвала волнения в среде казаков и крестьян. Тем не менее, губернатору удалось усмирить эти волнения в крае.