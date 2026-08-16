ТАЛЬЯ

ТА́ЛЬЯ (фр. taille) - налог во Франции, взимавшийся средневековыми сеньорами с податного населения - сервов и цензитариев, зачастую в пользу короля, которому требовалась финансовая помощь.

Вплоть до 1695 г. – единственный прямой государственный налог. Был установлен при Карле VII в 1439 г., во время Столетней войны, с целью обеспечения содержания регулярной армии, и распространялся на земельные наделы крестьян и недвижимое имущество крестьян.

От налога были освобождены представители привилегированного сословия – дворяне, а также духовенство, отдельные города, военные чины и университеты.

Ежегодно на заседании королевского совета специальным постановлением король устанавливал размер тальи (brevet de la taille), которая затем распределялась между податными округами разных уровней (сначала между elections, а с c XVI века между généralités), спускаясь на уровень приходов.

При сборе тальи различали реальную талью и личную талью, в зависимости от провинций. В юго-восточных областях Франции, а также Бургундии и Бретани налогом облагались все земли, за исключением церковных и дворянских ленов. Таким образом, земельные владения, не подпадающие под этот статус, но являющиеся собственностью лиц церковного или дворянского сословий, также подлежали налогообложению.

В 1680 г., при Людовике XIV , была учреждена откупная система взимания тальи, подобно иным откупным процедурам взимания косвенных налогов, которая предполагала продажу права сбора налога частным лицам – откупщикам, что приводило к злоупотреблениям и массовому недовольству. Упразднена во время Французской революции.

Иллюстрация:

Сбор тальи. Миниатюра XV в.

Автор статьи: В.В. Шишкин