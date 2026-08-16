ТАЛОН, ЖАН

Талóн ( фр . Talon) , Жан (08.01.1626, Шалон-сюр-Марн — 24.11.1694, Париж) — французский колониальный администратор, первый и наиболее выдающийся интендант Новой Франции, вошедший в историю как «Кольбер Канады». Выходец из дворянства мантии. Учился в иезуитских коллежах. С 1653 — чиновник военного ведомства, в 1655–1665 — интендант провинции Эно. В 1665 был назначен Ж.-Б. Кольбером интендантом Новой Франции (см. Квебек ), в которой в 1663 было введено королевское управление по образцу французских провинций. Находился в колонии в 1665–1668 и 1670–1672. Осуществил ряд преобразований в духе «кольбертизма», способствовал развитию земледелия и ремесел, стремясь диверсифицировать колониальную экономику, ориентированную до этого исключительно на пушной промысел. Принял меры для увеличения численности населения с помощью раздачи земель отставным военным, отправки из метрополии «дочерей короля» ( фр . «filles du roi») — девушек, которых выдавали замуж за поселенцев, поощрения рождаемости и др. Т. поддерживал и поощрял исследование внутренних районов Североамериканского континента. При нем был организован ряд важных экспедиций, в том числе Л. Жолье и о. Маркетта в долину Миссисипи и о. Альбанеля к Гудзонову заливу. В результате номинальная сфера французского влияния в Сев. Америке расширилась в несколько раз. После окончательного отъезда Т. во Францию в 1672 многие его начинания были заброшены, в значительной степени из-за существенного сокращения финансирования колонии после начала Голландской вой­ны 1672–1678 . Во Франции занимал должность секретаря королевского кабинета и первого слуги королевского гардероба, а также получил титул барона дез'Иле, затем графа д’Орсенвиль (1675).

Лит .: Chapais Th. Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France (1665–1672). Québec, 1904; Groulx L. Colonisation au Canada sous Talon // Revue d’histoire de l’Amérique française. 1950. Vol. 4. № 1. Р. 61–73; Акимов Ю. Г. Очерки ранней истории Канады. СПб., 1999. С. 153–165. Ю. Г. Акимов.