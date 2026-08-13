ТАЛЛИН

Тáллин (Таллинн) — столица Эстонской Республики, морской порт. Расположен на побережье Финского залива Балтийского моря. Основан в Х в. как укрепленное поселение эстов (в «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского — Линданисе, в русских летописях — Колывань). В 1219 был разрушен датскими рыцарями во главе с королем Вальдемаром II Победителем (помимо датчан в походе участвовали немецкие рыцари и феодалы славянского происхождения). На месте старого городища основан замок «Датский город» ( Taani linna ). В 1227–1236 находился под конт­ролем Меченосцев ордена , в 1238 возвращен Тевтонским орденом Дании. После событий крестьянской вой­ны 1343–1345, в ходе которой Дания призвала на помощь в подавлении крестьянских волнений Ливонский и Тевтонский ордены, Сев. Эстония перешла под власть Ливонского ордена . С середины XIII в. за городом закрепилось немецкое название Ревель (Reval). C 1285 — в составе Ганзейского союза . С 1310 шло планомерное строительство крепостных стен. В 1404 была построена Ратуша — одна из старейших в Европе.

В ходе Ливонской вой­ны 1558–1583 перешел под власть Швеции (1561). Поход русских вой­ск на Т. в 1577 оказался безуспешным, город стал центром шведской провинции Эстляндия.

В годы Северной вой­ны 1700–1721 перешел к России. 29 сентября [10 октября] 1710 были подписаны условия капитуляции шведского гарнизона и эстляндского рыцарства. Петр I закрепил местные дворянские привилегии, которые были подтверждены Ништадтским миром 1721. В 1710–1917 Т. — центр сначала Ревельской, затем Эстляндской губернии в составе Российской империи. Один из главных портов и промышленных центров. С 1870–1880-х в Т. начала развиваться металло- и деревообрабатывающая промышленность. К началу 1870-х Балтийская железная дорога соединила Т. с Санкт-Петербургом и центром России. В конце XIX в. открыты крупные промышленные предприятия — завод «Вольта», Балтийская хлопчатобумажная фабрика, построены три судостроительных завода (Русско-Балтийский, Беккера, подводных лодок «Ноблесснер»).

23–27 октября [5–9 ноября] 1917 в ряде крупных центров Эстонии была установлена советская власть. Центральным органом в Т. стал Исполком эстляндского Совета рабочих и солдатских депутатов. 25 февраля 1918 Т. был оккупирован германскими вой­сками, вошел в состав Балтийского герцогства. Согласно Компьенскому перемирию 1918 Германия обязана была вывести вой­ска со всех оккупированных территорий. К 21 ноября власть в Эстонии от командования немецких вой­ск перешла в руки временного правительства, возглавляемого К. Пятсом . 2 февраля 1920 был подписан Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией. Т. стал столицей государства, независимость которого первым признало советское правительство. В 1920-е экономика Т. испытывала трудности, наблюдался спад промышленного производства вследствие вой­н и под влиянием мирового экономического кризиса. Подъем промышленности начался после выхода из кризиса 1929–1933.

В результате международного политического кризиса накануне Второй мировой вой­ны 1939–1945 Эстония в соответствии с Договором о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 была отнесена к сфере советских интересов (см. в ст. Советско-германские договоры 1939 ). В результате аннексии 21 июля 1940 была образована Эстонская Советская Социалистическая Республика.

В годы Второй мировой вой­ны Т. подвергся значительным разрушениям. 5–28 августа 1941 была организована оборона Т., на время задержавшая наступление немецких вой­ск на Ленинград. Город был оккупирован немцами. В годы вой­ны Т. значительно пострадал от бомбежек германской и советской (март 1944) авиации. 22 сентября 1944 в ходе Таллинской операции советские вой­ска вернули контроль над городом. После вой­ны восстанавливался, границы города были значительно расширены. С 1991 — столица Эстонской Республики. В 1997 историческая часть Т. включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лит. : История Таллина. С начала 60-х гг. XIX столетия до 1970 г. / Сост. Р. Н. Пуллат. Таллин, 1972; Кахк Ю., Сийливаск К. История Эстонской ССР. Таллин, 1987; Tuch­tenhagen R. Geschichte der baltischen Länder. München, 2005; Плаканс А. Краткая история стран Балтии. М., 2016. Ю. Л. Михайлова.