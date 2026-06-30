ТАЛИЯ, ФАЛИЯ (др.-греч. Θάλεια, Θαλία, лат. Thalia)

В древнегреческой мифологии одна из девяти муз .

Талия (от др.-греч. θάλλω «цвету») – дочь Зевса и Мнемосины (Hesiod. Theog., 52-64; 76-80; Apollod., I, 3, 1). Талия считалась матерью рожденных ею от Аполлона корибантов, спутников и служителей Великой матери богов Реи-Кибелы (Apollod., I, 3, 4). Первоначально функции муз четко не разделялись, в эллинистическое время, когда делались попытки закрепить за каждой из девяти муз определенный род поэтического и музыкального творчества, Талия стала считаться покровительницей комической поэзии. В античной традиции Талия появляется также как муза пастушеских песен (у Вергилия, см.: Ecl., VI); некоторые античные авторы числят ее среди нереид или харит (граций). Самыми распространенными атрибутами Талии в изобразительной традиции оказываются комическая маска, которую она держит в руке, тимпан, венок из плюща на голове (плющ – одно из священных растений Диониса, с культом которого связано происхождение комедии).

Иллюстрации:

1. Талия, муза комедии. «Саркофаг Муз». Мрамор. II в. н.э. Париж, Лувр.

2. Талия, муза комедии. Римская скульптура. II в. н.э. Мрамор. Рим, Музеи Ватикана.

Автор статьи: О.В. Кулишова