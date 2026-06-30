ТАЛДОМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Талдомский историко-литературный музей.

Здание, в котором сегодня располагается музей, был построен в конце XIX века на личные средства купца I гильдии Дмитрия Ивановича Волкова как жилой дом с торговыми службами.

Дмитрий Иванович родился в 1862 году в Талдоме в крестьянской семье старообрядцев. Достигнув 18-летнего возраста, Дмитрий поехал в деревню Стариково и посватался к девице Марии Шлихуновой. На следующий день, 2 января 1881 года, в талдомской церкви состоялось венчание. Несмотря на столь короткий срок их знакомства, Мария Игнатьевна стала для супруга настоящим другом и духовно близким человеком.

Благодаря личным трудам и трудам своей жены, Дмитрий Иванович основал собственное дело по торговле обувью и кожевенными изделиями. На средства от реализации товара, был построен прекрасный дом в центре Талдома. Мария Игнатьевна сама принимала непосредственное участие в возведении дома: она вместе с другими мужчинами носила кирпичи для строительства второго этажа.

От такой тяжелой работы у Марии Игнатьевны было много выкидышей, а если дети и рождались живыми, то очень болезненными и вскоре умирали. Так, из восемнадцати беременностей в живых осталось только двое детей.

Дом неоднократно претерпевал изменения из-за пожаров или по веянию моды. Видимо, сначала дом был построен в стиле эклектика, в архитектуре XIX столетия она являлась основным направлением. Сегодня это видно по ажурной ковке балкона над парадным входом в дом. Также это очевидно по арочным окнам боковых фасадов, некоторые из которых впоследствии были заделаны или перестроены. Скромная фигурная кирпичная кладка боковых фасадов также выполнена в эклектичном стиле.

В 1914 году в доме случился пожар, который изменил облик дома. Именно тогда, в начале ХХ века, дом был перестроен и приобрел свой нынешний облик - это стиль ар-нуво. Стиль модерн получил свое распространение в 1890-х годах, а к началу ХХ века он был самым модным течением в искусстве.

Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более гибких, естественных. Главный фасад дома Волковых также ассиметричен и облицован зеленой глазурованной плиткой «кабанчик», что делает дом очень нарядным и привлекательным. Небольшой балкон также выполнен в стиле модерн: ковка удивительно сочетает в себе как геометрические орнаменты, так и цветочно-растительные.

Также отличительной чертой модерна является создание одновременно эстетически красивых и функциональных зданий. Так, в доме Волковых была проведена подземная канализация, а также устроен цементный клозетный резервуар с такими же колодцами.

В правильно распланированном доме было десять комнат с отдельными спальнями, гостиными и детскими. Отдельная комната была отведена под книги, где хранились и перечитывались произведения классиков, религиозная литература, альбомы по искусству. Особое место занимали книги и учебники по астрономии, которой увлекалась вся семья, а на балконе дома стоял телескоп, и в ясные летние ночи все члены семьи могли наблюдать за созвездиями, названия которых они знали наизусть.

На сегодняшний день в здании сохранилась планировка, печи, двери, различная фурнитура. В одном из залов сохранился дубовый паркет, обнаруженный под несколькими слоями краски, которая наносилась в советское время. В этом зале раньше была музыкальная гостиная, главным украшением которой был, конечно, рояль.

В музыкальной гостиной проводились благотворительные елки для детей из малоимущих семей. Из леса приносили огромную пушистую елку, а дочь хозяина всегда играла на таких праздниках. Дети никогда не уходили от Волковых без подарков: для мальчиков это были деревянные лошадки, а для девочек - небольшие фарфоровые куклы.

Хозяин дома Дмитрий Иванович был страстным любителем литературы, в особенности поэзии и даже сам писал стихи. Близко знаком он был с поэтом Сергеем Клычковым, который неоднократно бывал в доме Волковых. Мария Дмитриевна Волкова вспоминала, как частенько ее отец за утренним чаем говорил своей супруге, что «Сережа опять написал…». И вспоминала, когда Клычков приходил к ним в дом, то она кидалась к нему на руки, а Сергей Антонович кружил ее в зале и говорил: «Марусенька, как же ты выросла!».

После революции 1917 года Волковы покинули Талдом. В их доме расположилось исполнительный комитет, а с 1931 года здание поступило в распоряжение музея.

Иллюстрации :

Талдомский историко-литературный музей.