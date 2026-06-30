ТАЛЬЦЫ, МУЗЕЙ

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» - уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков.

Он расположен на правом берегу Ангары, на 47-м километре Байкальского тракта, по дороге от Иркутска к Байкалу. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. В музее ретроспективно воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы - коренные народности Прибайкалья.

Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник. Русская Ангаро-Илимская экспозиционная зона, в которой собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья XVII - начала XX веков, преимущественно вывезенные с территории Братского и Усть-Илимского районов Иркутской области, представлена несколькими группами.

Экспозиционный комплекс «Волостное село», воссоздающий административный центр конца XIX - начала XX веков, включает в себя комплекс «Волостное правление», церковно-приходскую школу , усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака. Главной достопримечательностью являются уникальные памятники истории и архитектуры оборонного и культового зодчества: Спасская проезжая башня (1667 год) и Казанская церковь (1679 год) Илимского острога.

Картину жизни старожильческого населения Прибайкалья дополняют экспозиции каскада водяных мельниц конца XIX века, деревни-малодворки, состоящей из крестьянских усадеб XVII-XIX веков, сибирского кладбища и покосной заимки XIX века. В настоящее время в стадии научных разработок находятся Верхоленская, Витимская золотопромышленная, переселенческая, трактовая и городская зоны, а также бурятский улус-зимник и рабочая слобода. Фонды музея «Тальцы» насчитывают более 20 тысяч экспонатов.

Ежегодно его посещают около 140 тысяч человек. Традиционными стали народные праздники, проводимые в музее: Рождество, Масленица , Пасха , Троица. Вокруг «Тальцов» объединяются мастера, владеющие навыками ткачества, плетения из лозы, изготовления изделий из бересты и глины. Под мастерские приспособлено несколько крестьянских домов, в которых умельцы делятся секретами мастерства и демонстрируют свои изделия.

Современный Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» не только место сохранения памятников народного деревянного зодчества, но и популярный туристический центр, который с удовольствием посещают все, кому интересно прошлое Прибайкалья. Музей сотрудничает с лучшими творческими коллективами города, имеет большой опыт в проведении областных, региональных и международных мероприятий.

Иллюстрации:

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».