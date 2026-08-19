ТАЛААТ-ПАША, МЕХМЕД

Талаáт-пашá, Мехмед (01.07.1874, Эдирне — 15.03.1921, Берлин) — османский военный и государственный деятель, великий везир (1917–1918), член младотурецкого триумвирата (Энвер — Талаат — Джемаль), фактически правившего Турцией накануне и во время Первой мировой вой­ны (ПМВ). Родился в небогатой семье, окончил военную среднюю школу Эдирне. В начале 1890-х вошел в тайный кружок, готовивший выступление против султана Абдулхамида II , из-за чего был арестован в 1895. После нескольких лет заключения Т. помиловали и сослали в Салоники, где он продолжил антиправительственную деятельность. В 1906 Т. основал тайное Османское общество свободы ( тур. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti), позднее вошедшее в комитет «Единение и прогресс» (ЕиП).

После Младотурецкой революции 1908 Т. стал одним из влиятельнейших членов ЕиП, трижды избирался депутатом меджлиса от Эдирне, состоял в парламентской группе и центральном комитете ЕиП, занимался их координацией. В 1909 Т. занял пост министра внутренних дел в кабинете Хильми-паши и Хаккы-паши. В 1911 из-за обвинений в недостаточной жесткости при подавлении восстаний в Албании, Македонии и Йемене Т. покинул правительство и вернулся в меджлис как руководитель парламентской фракции ЕиП (1911). В 1912 вновь назначен министром внутренних дел, затем министром почты и телеграфа в кабинете Саид-паши, правительство которого было распущено в результате переворота 1912 офицеров-спасителей (Halâskâr Zâbitân).

В начале 1913 младотурки осуществили успешный переворот и вернули власть в свои руки. Летом 1913 после убийства Махмуд Шевкет-паши Т. снова возглавил министерство внутренних дел. Был непосредственно вовлечен в организацию принудительной депортации армянского населения в 1915. В 1917 Т. занял пост великого везира, сохранив контроль над министерством внутренних дел и финансов. Чрезвычайная зависимость правительства Т. от Германии на завершающем этапе ПМВ вынудила Т. объявить вой­ну США и пойти на уступки при заключении Брестского мира 1918 . Когда исход ПМВ стал очевиден, Т. подал в отставку 8 октября 1918, чтобы позволить сформировать новое немладотурецкое правительство, которому легче было бы выторговать более выгодные условия перемирия. 1 ноября 1918 Т. провел последний конгресс ЕиП и распустил партию, а затем уехал из Стамбула в Германию.

Застрелен в Берлине 15 марта 1921 армянским националистом Согомоном Тейлиряном в рамках операции возмездия лидерам младотурок («Немезис»). В 1943 прах Т. перевезен в Стамбул и захоронен на мемориальном кладбище Монумент Свободы вместе с перезахороненными останками Энвер-паши .

Ист. : Судебный процесс Талаата-паши. Стенографический отчет. М., 1992; Talat Paşa. Hatıralarım ve Müdafaam. İstanbul, 2006.

Лит.: Алиев Г. З. Турция в период правления младотурок. (1908–1918 гг.). М., 1972; Hanioğlu M. Ş. Preparation for a revolution. The Young Turks, 1902–1908. Oxford, 2001; Ahmad F. The Young Turks. London, 2010. П. В. Шлыков .