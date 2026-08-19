ТАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Такти́ческий центр (ТЦ) — подпольная антисоветская организация в Москве в 1919–1920. Создана в ходе совещаний в феврале-марте 1919 для координации на тактическом уровне деятельности столичных организаций Союза возрождения России (СВР), Национального центра (НЦ) и Совета общественных деятелей (СОД). В ТЦ входили Н. Н. Щепкин, С. Е. Трубецкой, О. П. Герасимов (от НЦ), Д. М. Щепкин, С. М. Леонтьев (от СОД), С. П. Мельгунов (от СВР), которые составили контактную «шестерку», и другие противники большевизма. Военная комиссия координировала подготовку к антисоветскому восстанию в случае подхода к Москве вой­ск белого движения, с которым была установлена связь и основные принципы которого поддержал ТЦ. В связи с провалом НЦ 29 августа был арестован Н. Н. Щепкин, который был расстрелян вместе с другими членами НЦ. В феврале 1920 Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем обнаружила и арестовала оставшихся на свободе членов ТЦ. 16–20 августа прошел процесс над членами ТЦ в Верховном революционном трибунале РСФСР, из 28 подсудимых 19 были приговорены к расстрелу, но смертные приговоры не приведены в исполнение.

Ист. : Тактический центр. Документы и материалы. М., 2012.

Лит. : Красная книга ВЧК. Т. 2. М., 1989. А. В. Шубин.