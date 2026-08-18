ТАКСИН

Такси́н (Пхратяо таксин махарат; имя при рождении — Син) (1734, Аютия — 1782, Тхонбури) — король тайского государства со столицей в Тхонбури (с 1767), освободитель страны.

Родился в семье китайского иммигранта. В раннем детстве попал на воспитание в семью тайского вельможи. Служил во дворце, стал губернатором в городе Так. С этого времени он стал именоваться пхрайа Т.

В 1767 во время осады Аютии при бирманском вторжении Т. смог вы­рваться с небольшим отрядом, собрал армию, в течение двух лет изгнал бирманцев с территории страны, а также присоединил лаосские земли и Чиангмай. Т. провозгласил себя королем и перенес столицу в Тхонбури. В ходе восстановления страны запретил крестьянам покидать свой надел и реквизировал монастырские богатства, чем вызвал массовое недовольство. К концу правления провозгласил себя воплощением Будды, из-за чего стали говорить о его безумии. В 1782 против него возник заговор. Восставшие подошли к королевскому дворцу, Т. укрылся в монастыре. Однако его выдали заговорщикам и казнили. На престол был возведен командующий армией Чакри, в доме которого Т. когда-то воспитывался.

Лит.: Wyatt D. K. Thailand. A Short History. Chiang Mai, 1982; Terwiel B. J. Thailand’s Political History. Bangkok, 2005. И. Н. Липилина .